AS Roma wil na Devyne Rensch nóg een Eredivisie-back naar Italië halen

AS Roma is de club die geïnteresseerd is in Anass Salah-Eddine, zo melden Tim van Duijn en Marco Timmer zondag namens Voetbal International. De linkervleugelverdediger is door de interesse 'mentaal niet in staat om te spelen' voor FC Twente zondag.

De Tukkers nemen het zondagmiddag in een Overijssels onderonsje op tegen het sterk presterende Go Ahead Eagles. Daar kan Joseph Oosting niet beschikken over Salah-Eddine.

De linksback die eerder uitkwam voor Ajax stapte nog wel uit de spelersbus, maar staat niet op het wedstrijdformulier. Uitgerekend Bas Kuipers, ex-Kowet-aanvoerder, neemt zijn plekje op die positie in.

PSV toonde eerder deze window ook concrete interesse in Salah-Eddine, maar Twente wil de linkspoot absoluut niet verkopen. Zo vlak voor het verstrijken van de deadline is er weinig tijd om een vervanger aan te trekken.

De Eindhovenaren werden in de januarimaand ook al in verband gebracht met Souffian El Karouani van FC Utrecht. Ook de Domstedelingen zijn echter helemaal niet happig om hun eerste linksback zomaar te laten vertrekken.

Met het lucratieve vertrek van Matteo Dams naar Saudi-Arabië (Al-Ahli) en ook de transfer van Fredrik Oppegård (Auxerre) is de spoeling heel dun voor Peter Bosz aan de linkerflank.

Omdat Sergiño Dest bovendien niet geheel hersteld is van zijn blessure is de veelzijdige Mauro Júnior weer even de linksback van dienst. De Braziliaan vulde die positie tegen NEC afgelopen zaterdag uitstekend in.