AS Roma stevent na 7 (!) minuten durende VAR-check af op eerste seizoenszege, maar slikt in minuut 90+6 gelijkmaker

AS Roma heeft wederom niet weten te winnen. De ploeg van trainer Daniele de Rossi stevende na een doelpunt van Artem Dovbyk af op een minimale zege, maar in minuut 90+6 ging het alsnog helemaal fout voor i Giallorossi.

Bijzonderheden:

AS Roma, met ex-PSV'er Angeliño in de basiself, had veelal het balbezit in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Echt goede kansen leverde het niet op. Na een halfuur noteerde Dovbyk de eerste echte kans. De inzet van de Oekraïner, na een fraai hakballetje van Paulo Dybala, was echter recht op doelman Pierluigi Gollini af.

Even later legde de van Girona overgekomen spits de bal wel in het netje, maar ging de vlag omhoog voor buitenspel. Het doelpunt leek niet te tellen, maar na een zeven (!) minuten durende VAR-check mocht de LaLiga-topscorer van vorig jaar tóch juichen: 0-1.

In het tweede bedrijf kwam Genoa sterk uit de kleedkamer, maar de dreiging leverde weinig echt serieuze doelpogingen op. In de absolute slotfase, echter, leverde de druk van de thuisploeg een treffer op.

Koni de Winter torende na een voorzet van links boven Evan Ndicka en Gianluca Mancini uit en noteerde in minuut 90+6 de late gelijkmaker: 1-1. De met rood weggestuurde De Rossi zal het lijdzaam hebben toegezien. Zo heeft Roma de eerste driepunter van het seizoen nog steeds niet te pakken.

Genoa - AS Roma 1-1

37' 0-1 Artem Dovbyk

90+6' 1-1 Koni de Winter (assist: Vitinha)