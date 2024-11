AS Roma-leiding vraagt Premier League-winnende trainer (73) om uit zijn pensioen te komen

AS Roma lijkt niet in zee te gaan met Erik ten Hag. De Romeinse club nam afgelopen zondag na de 2-3 nederlaag tegen Bologna afscheid van trainer Ivan Juric en is sindsdien naarstig op zoek naar een vervanger. Claudio Ranieri (73) bevindt zich volgens The Athletic op polepositie.

Daarmee komt Roma uit bij een keuzeheer die al tweemaal eerder de scepter zwaaide in het Stadio Olimpico. Eerder stond Ranieri namelijk tussen september 2009 en februari 2011 en tussen maart en juni 2019 aan het roer bij Roma.

De Italiaan wisselde in die periodes successen af met teleurstellingen. In zijn eerste seizoen in dienst van i Giallorossi leidde Ranieri de club naar de tweede plaats in Serie A, maar in 2011 nam hij zelf ontslag na vier nederlagen op rij. In het seizoen 2018/19 maakte hij de competitie af en behaalde Roma de zesde plek.

Ranieri geniet op het moment van zijn pensioen. Hij behoedde Cagliari afgelopen seizoen voor degradatie en hing daarna zijn trainerspak aan de wilgen. Roma trekt de man die Leicester City naar de magische Premier League-titel van het seizoen 2015/16 leidde nu dus mogelijk uit zijn pensioen.

Naast Roma en Leicester werkte Ranieri verder voor onder meer Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Juventus en Inter. Zijn trainerscarrière begon de Italiaan in 1986 bij Vigor Lamezia.

De Romeinen zijn sinds afgelopen weekeinde stuurloos. Juric werd wegens aanhoudend slechte resultaten de laan uitgestuurd en zo is Roma al toe aan de derde oefenmeester van het seizoen, nadat eerder clublegende Daniele De Rossi de zak kreeg.

Eerder werd door La Gazzetta dello Sport beweerd dat ook Erik ten Hag door de clubleiding van Roma werd overwogen als opvolger van Juric. Hoe concreet de interesse in de onlangs ontslagen Manchester United-trainer was, zullen we vermoedelijk nooit weten.