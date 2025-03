AS Roma-icoon Francesco Totti bijt van zich af na hevige kritiek op veelbesproken reis

Francesco Totti heeft een statement naar buiten gebracht als reactie op de kritiek die hij de afgelopen dagen heeft gekregen. Het clubicoon van AS Roma is op 8 april de eregast bij een prijsuitreiking in Rusland, waar zijn aanstaande komst reeds groots is aangekondigd door de organisator.

Op 8 april worden in de Russische hoofdstad Moskou de RB Awards uitgereikt. Het evenement wordt georganiseerd door een grote Russische gokwebsite, die niet kant wachten op de komst van Totti: 'De keizer arriveert in het derde Rome'.

Met 'het derde Rome' refereert de gokwebsite aan het eeuwenoude politieke concept dat Moskou de natuurlijke opvolger zou moeten zijn van het oude Rome en het Romeinse rijk. Gezien de huidige oorlog in Oekraïne liggen dat soort zinnen gevoelig.

Politici zijn niet blij dat Totti naar Rusland gaat. Zo verzocht Andrea Massarini van de partij +Europa Totti om de reis niet te maken. "Francesco, laat je niet associëren met degenen die de mensenrechten en de democratie schenden. Blijf aan de goede kant van de geschiedenis.” Ook op sociale media krijgt Totti veel kritiek.

Totti benadrukt in een statement, dat door persbureau ANSA naar buiten is gebracht, dat hij zichzelf ziet als ambassadeur van de sport. “Mijn werkreis naar Moskou heeft al dagenlang voor eindeloze controverse gezorgd, maar ik ben geen politicus of diplomaat", stelt de wereldkampioen van 2006.

“Ik ben een sportman die deze waarden overal ter wereld promoot. Dat heb ik altijd gedaan: eerst als speler en nu in deze nieuwe rol." Totti is ambassadeur van de gokwebsite Betsson. "Jarenlang ben ik naar elk land gegaan dat me uitnodigde om over sport te praten en ik zou er geen probleem mee hebben om naar Kyiv te gaan om hetzelfde te doen."

“Dat gezegd hebbende, als ik een verzoek van de autoriteiten zou krijgen om niet deel te nemen aan het evenement in Moskou, zou ik geen moment aarzelen om een stap terug te doen. Ik vind alles anders hypocrisie en speculatie van degenen die zichtbaarheid willen krijgen door mijn naam te gebruiken", besluit Totti.