AS Roma boekt in eerste duel na ontslag De Rossi eerste zege van het seizoen

AS Roma heeft eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. In het eigen Stadio Olimpico won de ploeg van nieuwbakken trainer Ivan Juric met 3-0 van Udinese. Artem Dovbyk schoot voor rust fraai raak, na rust vergrootten Paulo Dybala en Tommaso Baldanzi de voorsprong. Roma stijgt naar de elfde plaats, terwijl Udinese nog altijd op een razendknap derde staat.

Bijzonderheden:

De eerste kans van de wedstrijd kwam op naar van voormalig Eredivionist Kingsley Ehizibue, die net niet wist raak te prikken. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Stephan El Shaarawy stuurde Dovbyk de diepte in en de Oekraïner liet zijn klasse zien door met links snoeihard af te ronden in de verre hoek: 1-0.

Vlak na rust kreeg Roma een strafschop na een lichte overtreding van Jaka Bijol op Dybala. De Argentijn ging zelf achter de bal staan en schoot feilloos raak in de rechterhoek. Het was zijn eerste doelpunt van het seizoen: 2-0.

De definitieve beslissing viel twintig minuten voor tijd. Op aangeven van Dovbyk rondde invaller Tommaso Baldanzi, die een minuut in het veld stond, met een fraai stiftje af: 3-0.

Een fraaie opsteker voor de Roma-supporters, die tijdens de wedstrijd meermaals hun steun betuigden aan de onlangs ontslagen clubicoon Daniele De Rossi. Onder de oud-middenvelder wist Roma dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen.