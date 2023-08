Arveladze enthousiast over Mikautadze en vergelijkt hem met absolute topspits

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 17:11 • Bart DHanis • Laatste update: 17:16

Shota Arveladze is enthousiast over kersverse Ajax-aankoop Georges Mikautadze, dat heeft de voormalig international van Georgië laten weten in een interview met De Telegraaf. Dat dankzij de overstap van Mikautadze de komst van Thiago Almada is uitgesloten, is volgens de voormalig spits van Ajax absoluut geen aderlating, daar Mikautadze garant staat voor veel treffers.

“Georges is een hele professionele jongen en hij heeft een goed karakter met een echte winnaarsmentaliteit”, zegt Arveladze in gesprek met het dagblad. "Zijn grootste kwaliteit is scoren. Zijn statistieken liegen er niet om: hij is een echte doelpuntenmachine. Hij zoekt altijd de snelste weg naar het doel, vandaar dat hij bijna elke wedstrijd scoort. Spelers die doelpunten maken hebben een flink prijskaartje, dus ik denk dat hij het bedrag waard is.”

Dankzij deze kwaliteiten vergelijkt Arveladze de kersverse aankoop zelfs met een van de beste spitsen die ooit het shirt van Ajax heeft gedragen: Luis Suárez. “Hij maakt doelpunten omdat hij intelligent is, wat dat betreft lijkt hij op Suárez. Iedereen weet hoe goed hij bij Ajax paste. Ik denk dat Georges hetzelfde kan gaan bereiken in Amsterdam.”

Arveladze, die zelf 125 keer in actie kwam voor Ajax en 72 keer scoorde namens de club, is ook blij dat er weer eens een Georgiër te bewonderen is in de hoofdstad. "Dankzij Giorgi Kinkladze en mijzelf is er een band tussen Ajax en Georgië ontstaan. Ik hoop dat Georges deze verder kan verstevigen. Als ik in de gelegenheid ben, ga ik zeker tijd vrijmaken om Mikautadze aan het werk te zien in de Johan Cruijff ArenA.”