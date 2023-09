Arteta ‘vernedert’ vaste keus in aanloop naar CL-ontmoeting met PSV

Maandag, 18 september 2023 om 10:49 • Mart Oude Nijeweeme

Piers Morgan begrijpt niets van het besluit van Mikel Arteta om Aaron Ramsdale te slachtofferen. De 25-jarige goalie van Arsenal moest zondag tegen Everton (0-1) plots op de bank plaatsnemen en zag het doel verdedigd worden door de deze zomer aangetrokken David Raya. De beslissing van Arteta om Ramsdale te passeren leidt tot gefronste wenkbrauwen in Engeland.

"Ik begrijp niet wat Ramsdale heeft gedaan om gepasseerd te worden. Havertz, oké, maar Ramsdale heeft altijd uitstekend gepresteerd. Waarom wordt hij vernedert?", vraagt Morgan zich af op X. Arteta, die het woensdag met zijn ploeg opneemt tegen PSV, lichtte zijn keuze voor Raya voorafgaand aan de wedstrijd toe en benadrukte zijn voornemen om op alle posities binnen de selectie twee kwaliteitsspelers te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Niemand is gegarandeerd van zijn plek in het elftal", sprak de Spaanse coach. "Ik ben ook niet gegarandeerd van mijn plek. We zijn hier om op het hoogste niveau te presteren en ons uiterste best te doen om wedstrijden te winnen. Dat geldt voor iedereen. Als we onszelf die norm opleggen, afgezien van externe factoren waar we geen invloed op hebben, hoeven we het niet groter te maken dan het is."

Het was voor het eerst sinds vorig jaar dat Ramsdale niet aan de aftrap van een Premier League-wedstrijd verscheen. Zijn vervanger, de deze zomer van Brentford gehuurde Raya, hield bij zijn officiële debuut meteen zijn doel schoon. "Ik heb als voornemen om iedereen bij het team te betrekken. Ongeacht de concurrentie moeten alle spelers een eerlijke kans op speeltijd hebben. Dat is mijn boodschap", aldus Arteta.

Op de vraag hoe hij hoopte dat Ramsdale zou reageren, was de Spanjaard glashelder. "Hetzelfde als Gabriel Jesus, hetzelfde als Kai Havertz, hetzelfde als Tomiyasu. We spelen met elf spelers. We spelen niet met tien of negen. Deze situatie is precies hetzelfde. We passen ons aan aan de kwaliteiten van onze spelers en proberen ze vanuit hun sterke punten te laten spelen. Sommige wedstrijden vragen om veranderingen."