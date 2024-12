Arsenal stelt zwaar teleur met gelijkspel tegen laagvlieger Everton

Arsenal is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Everton. In het Emirates Stadium eindigde het duel zoals het begon: 0-0. Doordat koploper Liverpool ook niet won, blijft het gat tussen Arsenal en de ploeg van Arne Slot zes punten.

Aan de kant van Arsenal was er op rechtsback een basisplaats voor Jurriën Timber. Afgelopen week, in de Champions League tegen AS Monaco (3-0 zege), startte de Nederlander nog op de bank omdat hij niet helemaal fit was, maar zaterdag kon hij het dus gewoon weer vanaf de eerste minuut laten zien.

Arsenal was dominant in de eerste helft. Toch was het Everton dat de eerste grote kans kreeg. Het schot van Abdoulaye Doucouré kon echter ternauwernood worden geblokt, waarna de daaropvolgende corner ook niks opleverde voor de bezoekers.

Daarna nam de thuisploeg het heft in handen. Onder meer Martin Ødegaard en Gabriel Martinelli roken aan de openingstreffer, maar met een paar goede reddingen hield Jordan Pickford Everton overeind.

Ook na de rust was het eenrichtingsverkeer. Direct aan het begin van de tweede helft probeerde Bukayo Saka het al met een laag schot, maar opnieuw lag Pickford in de weg.

Everton kwam nauwelijks nog van de eigen helft af, terwijl voor Arsenal de tijd steeds meer begon te dringen. Hoewel the Gunners veel meer balbezit hadden, kwamen ze niet of nauwelijks meer tot grote mogelijkheden. Derhalve eindigde het duel in een doelpuntloos gelijkspel.

Doordat koploper Liverpool thuis tegen Fulham (2-2) ook gelijkspeelde, blijft het gat voor nummer drie Arsenal met Liverpool zes punten. Everton bezet ondertussen plek vijftien.