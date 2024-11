‘Arsenal en Manchester United willen 65-voudig Duits international naar de Premier League halen’

Leroy Sané (28) heeft over belangstelling niets te klagen. Volgens BILD strijden Arsenal en Manchester United om de handtekening van de 65-voudig international van Duitsland, die bij Bayern München uit zijn contract loopt.

Per 1 januari mag Sané in gesprek met geïnteresseerde clubs over een transfervrije overgang in de zomer van 2025. Indien Der Rekordmeister nog wat aan de linkspoot wil verdienen zal hij deze winter verkocht moeten worden.

Sané is volgens Transfermarkt nog altijd 60 miljoen euro waard. Volgens de Duitse berichtgeving kan de aanvaller blijven in München, maar enkel wanneer hij akkoord gaat met een lager salaris. Sané zou liefst 25 procent moeten inleveren.

Daardoor lijkt een terugkeer in de Premier League een realistischer scenario, zeker nu twee topclubs staan te springen om de komst van Sané. Het is onbekend of Arsenal en Manchester United de Duitser willen kopen, of juist willen wachten totdat Sané transfervrij op te pikken is.

Sané kwam dit seizoen pas 386 minuten in actie namens Bayern München, verdeeld over 11 officiële wedstrijden. Daarin wist hij drie keer te scoren. In totaal staat de teller op 186 wedstrijden namens Bayern München, waarin Sané goed was voor 51 doelpunten en 50 assists.

Bij Arsenal en Manchester United kan Sané terugkeren in de Premier League. Tussen 2016 en 2020 stond hij onder contract bij rivaal Manchester City. Bayern München betaalde ruim vier jaar geleden zo’n 50 miljoen euro om Sané terug naar Duitsland te halen.

Arsenal heeft met Kai Havertz al een Duits international onder contract staan. Zelf speelde Sané tot dusver 65 interlands namens zijn geboorteland. Daarin was de Duitser goed voor dertien doelpunten en acht assists.