Arno Vermeulen: 'Ik heb nog nooit zo'n stel pussy's op het veld gezien als bij Ajax - Heracles!'

Arno Vermeulen is gematigd positief over het optreden van Ajax. De journalist laat in het programma Voetbalpraat van ESPN weten dat hij moest ‘lachen’ om de wijze waarop Heracles Almelo voor de dag kwam afgelopen weekend, en daarmee lijkt hij de zege van de Amsterdammers te devalueren.

Zondag was Ajax met 4-0 te sterk voor de Heraclieden, waardoor de ploeg van trainer Francesco Farioli nu twee punten voor staat op PSV. Bovendien hebben de Ajacieden nog een wedstrijd tegoed. Vermeulen kan desondanks nog niet zeggen of hij overtuigd is van de kwaliteiten van Ajax.

“Of ik een kampioensploeg aan het werk heb gezien? Het is natuurlijk goed als je met 4-0 wint. Maar ik moest ook wel lachen om Van de Looi”, begint Vermeulen.

“Voor de wedstrijd stond hij bij ESPN voor de camera en na zijn verhaal dacht ik echt: die gaan echt op z’n Argentijns met het mes tussen de tanden schoppen naar alles dat beweegt.”

“Ik dacht dat ze het Ajax lastig zouden gaan maken, maar ik heb nog nooit zulke pussy’s op het veld gezien! Ze deden werkelijk niets. Dan nog deed Ajax het keurig, hoor”, vervolgt de journalist.

“Bovendien misten ze nog drie spelers. Kenneth Taylor en Jordan Henderson, terwijl Youri Baas eigenlijk ook alles speelt. Maar achterin merkte je eigenlijk weinig van zijn afwezigheid. Het was een degelijke overwinning”, aldus Vermeulen.

De volgende wedstrijd van Ajax is het duel met Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff ArenA, terwijl een week later Almere City de tegenstander is. Op 30 maart volgt er een directe confrontatie met PSV.