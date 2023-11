Arne Slot ziet naast Geertruida nog een Feyenoorder terugkeren met blessure

Vrijdag, 17 november 2023 om 18:00 • Bart DHanis • Laatste update: 18:32

Na Lutsharel Geertruida is ook Alireza Jahanbakhsh eerder teruggekeerd bij Feyenoord. De Iraniër viel geblesseerd uit tijdens de interland tegen Hong Kong (4-0 winst). Hoe ernstig de blessure van Jahanbakhsh is, is nog niet bekend.

Jahanbakhsh werd na 74 minuten gewisseld bij de nationale ploeg. Op dat moment stond Iran al met 2-0 voor in het WK-kwalificatieduel. Dinsdag komt zijn land nog in actie tegen Oezbekistan. Iran zal het dan zonder de Feyenoord-aanvaller moeten doen.

De blessure van Jahanbakhsh is extra zuur voor Arne Slot, daar hij vorige maand Yankuba Minteh al geblesseerd zag afhaken. De van Newcastle gehuurde buitenspeler heeft last van een hamstringblessure.

Door de afwezigheid van Minteh, kon Jahanbakhsh afgelopen weken weer wat meer minuten maken. Tegen AZ mocht hij vorig weekend zelfs in de basis beginnen. Die keuze van Slot wierp zijn vruchten af, daar de Iraniër de assist gaf bij het enige doelpunt van de wedstrijd.

De blessure van Geertruida komt tevens op een ongelukkig moment. Na de interlandperiode neemt Feyenoord het eerst op tegen stadgenoot Excelsior, waarna een beslissende week voor de deur staat met wedstrijden in De Kuip tegen Atlético Madrid en PSV.

Ronald Koeman riep Jordan Teze op als vervanger van Geertruida bij Oranje. Volgens de bondscoach kan Teze zowel centraal- als rechtsachterin spelen en is hij gewend om in zowel een drie- als viermansverdediging te spelen.

Niet alleen Geertruida moest het Oranje-kamp vroegtijdig verlaten. Ook Jeremie Frimpong haakte geblesseerd af na de training en keerde terug naar zijn club Bayer Leverkusen.