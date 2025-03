Arne Slot is een grote meneer in Liverpool, maar ook in Zwolle zijn ze de kale oefenmeester niet vergeten. Dat kan ook niet, want in het stadion hangt al vijftien jaar een portret van de voormalig voetballer van PEC Zwolle ergens in het stadion.

Sinds 2009 hangt er een schilderij van de geboren Bergentheimer, die als speler 195 keer uitkwam voor de Blauwvingers in het stadion van PEC. Hij hing temidden van andere clubiconen als Jaap Stam, Ron Jans, Henk Timmer, Piet Schrijvers, Hennie Spijkerman en Bert Konterman.

Maar de perfectionist in Slot was allesbehalve tevreden over het toen geschetste portret. En - misschien nog wel belangrijker - ook zijn vrouw Mirjam baalde flink van het portret dat al zo lang de muren van het MAC3PARK Stadion siert.

"ik was wel heel erg ongeschoren", wordt de Liverpool-trainer geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Dat zag je ook wel. Ik had toen een behoorlijke baard. Terwijl ik eigenlijk nooit een baard heb." Hij herkende zich er zelf totaal niet in.

"Het is een aanname: maar als mijn naam niet onder het schilderij had gestaan en je zou aan twintig spelers van Feyenoord hebben gevraagd: wie is dat? Nou, dan denk ik dat er hooguit twee zouden zeggen: dat is onze trainer. Elke keer als ik met AZ of Feyenoord bij PEC kwam en ik dat schilderij zag, dacht ik: hmmm", aldus de immer kritische detailfreak.

"En ervan uitgaande dat dit portret daar nog wel een tijdje hangt, vind ik het wel mooi als er eentje komt te hangen, waarvan ik zeg: ja, dit ben ik.” En dus moest het opnieuw en klopte Slot aan bij de kunstenaar van toen, Henk Heideveld, met het verzoek of het opnieuw mocht. "Ik voelde me absoluut niet beledigd", zegt de 75-jarige artiest daarover. "Ik vond het juist een eer dat Arne me opnieuw vroeg."

Bovendien was het kostenplaatje van 2.500 euro een welkome financiële bijdrage, want Heideveld spaarde nooit voor zijn pensioen en leeft nu dus samen met zijn vrouw van een AOW. En, gelukkig voor Slot en Heideveld, is hij nu wel tevreden met het eindresultaat.

De glimlach op het gezicht van Slot is even groot - zo niet groter - als die op het canvasdoek. En, minstens zo belangrijk, ook Mirjam is tevreden. "Dat is volledig de lach van Arne”, glundert ze onder toeziend oog van het AD. "En ook zijn mooiste."