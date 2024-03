Arne Slot verrast en kiest in opstelling Feyenoord voor Zerrouki Ã©n Milambo

Arne Slot verrast en kiest in opstelling Feyenoord voor Zerrouki én Milambo

Arne Slot kiest in de topper tegen PSV voor Antoni Milambo én Ramiz Zerrouki in de basis, zo blijkt uit de opstelling die Feyenoord bekend heeft gemaakt. Milambo vervangt de geblesseerde Calvin Stengs en staat op de linkerflank geposteerd, Zerrouki neemt plaats centraal op het middenveld. Santiago Gimenez keert terug in het elftal nadat hij in de midweekse bekerwedstrijd tegen FC Groningen nog geschorst was. Het duel in het Philips Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther verdedigt het Rotterdamse doel in Eindhoven. De verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Laatstgenoemde was een twijfelgeval, trainde vrijdag nog niet volledig mee, maar is op tijd klaargestoomd om aan de aftrap te verschijnen.

Op het middenveld komt Zerrouki in het elftal voor Stengs, die donderdag een knieblessure opliep. Hoewel de schade mee lijkt te vallen, komt het duel in Eindhoven nog te vroeg voor de creatieveling. Mats Wieffer staat naast Zerrouki op het middenveld, waar Quinten Timber het middenveld completeert.

In de aanval geeft Slot de voorkeur aan Yankuba Minteh boven Bart Nieuwkoop op de rechtsbuitenpositie. Ook Gimenez keert terug in de basiself. De Mexicaan was tegen FC Groningen nog geschorst. Ayase Ueda verhuist daardoor naar de bank. Milambo maakt de voorste linie dus compleet.

Tactisch lijkt het elftal in ieder geval iets anders in elkaar te steken. Deze elf namen doen vermoeden dat de Rotterdammers zullen aantreden in een soort verkapte 4-4-2-formatie met Milambo als meest linkermiddenvelder en Minteh en Gimenez als spitsen. De zieke Ondrej Lingr is niet van de partij.

Het wordt alweer de vierde keer dat beide ploegen elkaar dit seizoen treffen. PSV won tweemaal, voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) en in de Eredivisie (1-2), maar de meest recente wedstrijd werd wel gewonnen door Feyenoord. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip met 1-0 in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker en staan mede daardoor nu in de finale van dat toernooi.

"De vorige drie keer lag het heel dichtbij elkaar, daarbij aangetekend dat wij drie keer thuis speelden en teams die thuis spelen toch vaak in het voordeel zijn", blikte Slot vrijdag vooruit op de persconferentie. "We weten dat het zwaar wordt zondag. Iedereen kent de kracht van PSV, ze hebben in ruim een jaar tijd maar een nationale wedstrijd verloren en dat was tegen ons."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki, Milambo; Minteh, Gimenez.

