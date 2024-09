Arne Slot ontvangt heugelijk nieuws uit ziekenboeg van Liverpool

Arne Slot kan zaterdag hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over Alisson Becker, zo maakt de oefenmeester van Liverpool zelf bekend op een persconferentie. De goalie moest de laatste twee wedstrijden toekijken wegens een spierblessure, en is daar nu van hersteld.

Alisson raakte in het Champions League-duel met AC Milan geblesseerd. Daardoor moest hij verstek laten gaan tegen AFC Bournemouth (3-0) en West Ham United (EFL Cup, 5-1). Caoimhín Kelleher stond tijdens beide zeges onder de lat, maar moet zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers plaatsmaken voor de Braziliaan.

"Hij trainde gisteren een deel van onze trainingssessie met de groep, dus we verwachten dat hij de hele sessie vandaag meedoet," zei Slot eerder op de vrijdag. "Dus we denken dat hij beschikbaar is, maar we moeten natuurlijk nog trainen vandaag."

"En natuurlijk zijn we erg blij dat Alisson terug is, maar ik wil benadrukken dat Caoimhín het erg goed deed in de twee wedstrijden die hij voor ons op doel stond. Hij is nog een voorbeeld van het feit dat ik twee, en ik denk zelfs drie, goede opties heb op bepaalde posities."

Slot kan niet beschikken over middenvelder Harvey Elliott, maar beschikt verder over een fitte selectie. Slot treft met Wolverhampton een tegenstander die slechts één punt uit zijn eerste vijf duels pakte. Slot wil echter niets weten van een makkelijke wedstrijd op Molineux.

"Ik denk niet dat het puntenaantal representatief is voor de manier waarop ze hebben gespeeld, en ze hadden een heel zwaar programma. In de eerste vijf wedstrijden speelden ze geloof ik tegen Arsenal, Newcastle, Aston Villa en Chelsea." Die wedstrijden leverden Wolverhampton geen resultaat op. De uitwedstrijd tegen Nottingham Forest (1-1) wel.

Liverpool heeft zich ondertussen prima hersteld van de uiterst verrassende thuisnederlaag tegen Forest (0-1). In de Champions League werd gewonnen van Milan (1-3), waarna ook Bournemouth en West Ham aan de zegekar werden gebonden. De achterstand op koploper Manchester City, dat afgelopen weekend gelijkspeelde tegen Arsenal (2-2), bedraagt momenteel één punt.