Op dinsdagavond leed Arne Slot met zijn Liverpool een nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. The Reds stonden na negentig minuten met 0-1 achter en moesten de verlenging in. Daarin werd niet gescoord, waarna de Parijzenaren uiteindelijk via strafschoppen de overwinning veiligstelden. Tijdens de persconferentie na afloop toonde de Nederlander zich verbaasd over de uitschakeling van zijn ploeg.

“Het was de beste wedstrijd waar ik ooit bij betrokken ben geweest”, begon de trainer op de persconferentie. “Ik heb niet de geschiedenis als manager die Liverpool heeft, maar ik heb twee teams gezien met echt een enorm niveau. Wat wij in de eerste 25 minuten hebben laten zien is ongelooflijk.”

Ondanks het sterke begin van Liverpool kwam de Franse ploeg in de twaalfde minuut op een 0-1 voorsprong dankzij Ousmane Dembélé. Slot is dan ook stellig: “Over negentig minuten vind ik niet dat we verdiend hebben om te verliezen. Over 180 was het misschien wel verdiend dat we de verlenging in gingen.”

“Tijdens de verlenging was PSG wel iets beter. Ja, dan komt het uiteindelijk op penalty’s aan en zij scoorden er vier en wij één”, concludeert Slot. “Dat je nu een van de beste ploegen van Europa hebt getroffen, dat is gewoon pech."

“Met een beetje geluk had je aan de andere kant van de loting gezeten en had je hele andere teams gehad”, voegt Slot toe. “Maar als je dit toernooi wilt winnen, moet je ook teams als Paris Saint-Germain verslaan. Ondanks dat we een geweldige wedstrijd hebben gespeeld.”

Slot moet zich nu richten op de volgende uitdaging: de EFL Cup-finale tegen Newcastle United op zondag 16 maart op Wembley. Ibrahima Konaté en Trent Alexander-Arnold raakten allebei geblesseerd tegen PSG en zijn twijfelgevallen. “Konaté was meer moe dan dat hij echt pijn had en Alexander-Arnold had wel echt last. Het zal mij dan ook verbazen als hij erbij is zondag.”

Naast de EFL Cup doet Liverpool het uitstekend in de Premier League. De voorsprong op nummer twee, Arsenal, bedraagt vijftien punten, al hebben The Reds een wedstrijd meer gespeeld. De volgende competitiewedstrijd is pas na de interlandperiode. Op woensdag 2 maart ontvangt Liverpool stadsgenoot Everton op Anfield voor de welbekende Merseyside Derby.