Arne Slot mag voor de derde keer op rij hopen op prestigieuze prijs in de Premier League

Arne Slot is door de Premier League opnieuw genomineerd voor de Manager van de Maand-award. De trainer van Liverpool werd in augustus en september ook al opgenomen in het rijtje met potentiële winnaars, maar zag Fabian Hürzeler (augustus) en Enzo Maresca (september) er toen met de prijs vandoor gaan.



Naast Slot maken ook Pep Guardiola, Nuno Espírito Santo en wederom Hürzeler kans op de prijs van deze maand.

Slot won in oktober met the Reds van Crystal Palace (0-1) en Chelsea (2-1). Op bezoek bij Arsenal werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Door die remise moest Liverpool de koppositie weer overdragen aan Manchester City, dat nu één punt meer heeft na negen competitieduels (23).

De ex-trainer van Feyenoord is uitstekend begonnen aan zijn periode op Anfield. Na veertien officiële wedstrijden staat de teller op twaalf overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag. Die verliespartij was in eigen huis tegen Nottingham Forest (0-1).

Liverpool bereikte woensdagavond nog de kwartfinale van de EFL Cup. Aan de hand van Cody Gakpo, die twee keer scoorde, was de ploeg van Slot met 2-3 te sterk voor Brighton. Virgil van Dijk zat op de bank, terwijl Ryan Gravenberch helemaal ontbrak in de selectie.

Met een prachtige knal in de verre hoek zette Gakpo al na veertig seconden in de tweede helft de 0-1 op het bord. Een kwartier later tekende hij ook voor de 0-2.

Aanstaande zaterdag (16.00 uur) spelen Slot en Liverpool opnieuw tegen Brighton, dit keer op Anfield in het kader van de Premier League.