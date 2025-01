Liverpool zette dit weekend een reuzenstap naar de Premier League-titel. Door twee hele late doelpunten van Darwin Núñez kon Arne Slot ook na het uitduel met Brentford drie punten bijschrijven. Omdat Arsenal een 2-0 voorsprong verkwanselde bij Aston Villa is het gat met de nummer twee maar liefst zes punten. The Reds hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed.

De media in Engeland nemen dan ook alvast een voorschot op de twintigste landstitel voor Liverpool. "Op zaterdag om 16.48 uur had Arsenal de hoop om Liverpool in te halen", doelt Sky Sports op het moment waar Liverpool nog 0-0 stond op bezoek bij Brentford.

"Aan het einde van de dag hebben de mannen van Slot de titel al binnen handbereik. Was dit de beslissende dag in de titelstrijd?", vraagt het medium zich af. Met tactische omzettingen, waarbij het inbrengen van Núñez geen onbelangrijke zet bleek, zette Slot de wedstrijd toch naar zijn hand.

Die wisselkeuze kan op lof rekenen. "Arne Slot flikt het weer! Liverpool verdient krediet voor hun doorzettingsvermogen, waarbij Slot net als tegen Nottingham Forest de juiste beslissingen nam om de wedstrijd te veranderen", aldus Liverpool Echo.

Brentford-manager Thomas Frank baalde na afloop, maar wist zijn meerdere te erkennen in de superieure tegenstander. "We hebben vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld tegen het beste team van de wereld", zei hij.

"Of we net tegen de toekomstige kampioenen gespeeld hebben? Ja. We hebben in een korte tijd ook tegen Arsenal en Manchester City gespeeld, maar Liverpool slaat nog wel een niveau hoger aan, met alle respect."

"Titelraces worden altijd gedefinieerd door grote momenten en dit voelde als een gigantisch moment voor Liverpool", zo haakt The Athletic ook in op de grote titelkansen voor Slot.

"Dit zijn de momenten waarop je een titel wint", zei voormalig voetballer Chris Sutton bij BBC Radio 5. "Dit zijn de dagen dat titels worden gewonnen", komt The Sun tenslotte met woorden van dezelfde strekking.