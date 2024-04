Arne Slot lovend over bekritiseerde Ajax-speler: ‘Ik vind hem uitstekend’

Arne Slot heeft zich op de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord - Ajax lovend uitgelaten over Kenneth Taylor. De middenvelder van de Amsterdammers krijgt dit seizoen behoorlijk wat kritiek, maar volgens Slot is Taylor een ‘uitstekende speler’.

Op de persconferentie komt onder meer het teleurstellende seizoen van Ajax ter sprake. Eén van de vragen die Slot krijgt, gaat over Anton Gaaei. Ziet Slot hem als een speler waarvan je inmiddels kan zeggen: zo beroerd is het allemaal niet?

“Ik ga niet op namen in”, begint de oefenmeester zijn antwoord. “Maar wat je gewoon heel vaak ziet, is als een elftal in zijn totaliteit beter gaat spelen, er dan ineens daarna gezegd wordt: ‘Hé, die of die zijn gewoon hele leuke spelers.’”

Waar Slot aanvankelijk geen namen wilde noemen, doet hij dat uiteindelijk alsnog. “Om jou een plezier te doen, want je wil heel graag een naam horen... Een speler die bij Ajax heel veel kritiek heeft gehad is Kenneth Taylor.”

“Dat vind ik echt een uitstekende speler”, gaat Slot verder. “Dat was nog niet zo lang geleden een A-international van het Nederlands elftal. Ik denk ook niet dat ik daar alleen in sta, dat ik hem een uitstekende speler vind.”

“Maar hij heeft wel heel veel kritiek gehad, en daar zijn bij Ajax heel veel voorbeelden van. Ik denk dat de toekomst ook gaat uitwijzen dat er bij Ajax meer goede spelers zijn dan de algemene opinie nu vindt.”

Nummer twee Feyenoord en nummer vijf Ajax nemen het komende zondag tegen elkaar op in De Kuip. Er wordt om 14:30 uur afgetrapt, en het duel is live te zien op het open kanaal van ESPN.

