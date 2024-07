Arne Slot laat Engelse pers lachen tijdens eerste persconferentie bij Liverpool met grappen over Van Dijk en Cody Gakpo

Arne Slot heeft zijn eerste persconferentie als trainer van Liverpool achter de rug. De 45-jarige trainer van the Reds kreeg de lachers op zijn hand nadat hij vertelde te hopen op een halve finale op het EK tussen Engeland en Nederland. Uiteraard hoopt Slot dat Oranje het EK ook wint. “Misschien zitten we niet met alles op één lijn”, aldus de trainer grappend tegen de Engelse pers.

De contractsituatie van zowel Van Dijk als Mohamed Salah wordt uitvoerig besproken in Engeland, daar beide topspelers nog maar tot volgend jaar zomer vastliggen op Anfield. Koen Weijland van Viaplay vraagt of Slot in de gesprekken met Van Dijk en Salah gemerkt heeft dat zij nog de honger hebben om voor titels te strijden.

“Ik denk dat elke topspeler altijd wil winnen. Ik neem aan en hoop dat Virgil eerst het EK wil winnen”, aldus Slot, die de perszaal met die woorden laat lachen. “Misschien zitten we niet met alles op één lijn”, grapt de trainer er direct achteraan. “Al deze spelers willen winnen en hebben de honger om te winnen. Als je die honger niet hebt, dan speel je niet voor een club als Liverpool.”

Door de aflopende contracten van Van Dijk en Salah wordt het afwachten of zij na de zomer ook nog voor Liverpool spelen. Weijland vraagt daarom of Slot in de gesprekken met het tweetal gemerkt heeft dat ze bij de club willen blijven. “Ja, dat heb ik gemerkt.”

Slot wordt vervolgens gevraagd of hij ‘Gakpo heeft verteld om het een beetje rustiger aan te doen op het EK’. “Nee, ik hoop dat hij nog extra gas gaat geven. Zeker in de halve finale. Maar eerst de kwartfinale nog. Ik hoop dat ze Engeland treffen in de halve finale”, laat Slot de perszaal opnieuw lachen.

“We hopen en verwachten dat Cody het nóg beter gaat doen”, vervolgt de Nederlander op serieuzere toon. “Cody heeft een geweldig toernooi, net als het WK in 2022. Hij speelt indrukwekkend tot dusver. Ik hoop dat hij dat kan volhouden in de komende wedstrijden.”

Trent Alexander-Arnold

Het contract van Trent Alexander-Arnold loopt volgende zomer ook af. Richard Hughes, sportief directeur op Anfield, zit naast Slot tijdens de persconferentie en wil niet te veel zeggen over de onderhandelingen met de rechtsback, Van Dijk en Salah.

“Dit zijn privékwesties. Het enige wat voor ons belangrijk is, is de toewijding aan de club. We zijn er absoluut van overtuigd dat dat hier geval is.”

