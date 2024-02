Arne Slot krijgt goed Ã©n slecht nieuws uit ziekenboeg Feyenoord

Arne Slot krijgt goed én slecht nieuws uit ziekenboeg Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt zonder weer te kunnen beschikken over Quinten Timber en Lutsharel Geertruida. De twee sterkhouders moesten het midweekse Europa League-duel met AS Roma nog missen, maar zijn er tegen RKC Waalwijk mogelijk weer bij. Voor Alireza Jahanbakhsh komt de wedstrijd naar alle waarschijnlijkheid nog te vroeg.

Timber liep in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen AZ een hersenschudding op en moest daardoor het Eredivisie-duel van afgelopen weekend met Sparta Rotterdam al missen. Al vrij snel werd duidelijk dat Timber ook niet genoeg zou zijn om aan te treden tegen Roma in de Europa League.

Zondag lijkt de rentree van de defensieve middenvelder, die ook op 10 uit de voeten kan, alsnog aanstaande. Dat geldt mogelijk ook voor Geertruida. De rechtsback annex centrumverdediger deed wel gewoon mee tegen Sparta en droeg met een treffer zelfs bij aan de 2-0 zege op de stadgenoot.

In de aanloop naar Roma-thuis werd echter duidelijk dat Geertruida ziek was geworden en niet inzetbaar zou zijn. Hij werd vervangen door Bart Nieuwkoop, terwijl de plek van Timber tegen de Romeinen werd ingenomen door Ramiz Zerrouki.

Op de rechtsbuitenpositie zou Jahanbakhsh hebben gespeeld, maar op de wedstrijddag werd bekend dat de Iraniër met een blessure kampt. Daardoor kwam Yankuba Minteh in het elftal tegen Roma. Jahanbakhsh is er zondag tegen RKC 'zeer waarschijnlijk' niet bij.

Ook Santiago Gimenez was niet geheel fit voor het duel met Roma, waardoor de Mexicaanse topschutter op de bank begon en in de tweede helft inviel voor de tegenvallende Ayase Ueda. Gimenez lijkt tegen RKC weer aan de aftrap te verschijnen. "Santiago Gimenez kon gisteren invallen dus gaan we er vanuit dat we over hem kunnen beschikken", aldus Slot.

Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas van den Belt en Gjivai Zechi?l zijn er hoe dan ook nog niet bij tegen de Noord-Brabanders. RKC reist als underdog af naar De Kuip, al wist de ploeg van trainer Henk Fraser er in de heenwedstrijd nog wel een gevecht van te maken. Toch wist Feyenoord nipt te winnen van tien RKC'ers (1-2).

"En bij hen is het vertrouwen ongetwijfeld toegenomen dankzij de knappe 2-0 overwinning op NEC van vorige week", weet Slot. Dankzij de vrij verrassende zege op de Nijmegenaren staan de Waalwijkers steviger zestiende, met zes punten meer dan zowel FC Volendam als Vitesse. Het gat naar de veilige vijftiende plaats, die nu bezet wordt door Excelsior, bedraagt drie punten.

