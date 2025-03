Zelfs bij de best presterende voetbalploegen ter wereld is er weleens hommeles in de selectie, zo ook bij Liverpool. Op maandag doken namelijk beelden van de training van de Engelse lijstaanvoerder op, waarop te zien is hoe twee absolute sterspelers het met elkaar aan de stok krijgen, terwijl Arne Slot niet schrikt en rustig toekijkt.

De video is afkomstig van het Britse Hayters TV. Het nieuwsmedium deelt beelden van een schermutseling tussen Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah, die niet wordt gedekt door de term woordenwisseling.

Meerdere spelers moeten eraan te pas komen om de twee kemphanen uit elkaar te houden. Het voorval lijkt te worden geïnitieerd door de rechtsback, die zijn teamgenoot ogenschijnlijk verwijtend toespreekt.

Onder meer Curtis Jones en Harvey Elliot doen pogingen om de rust te laten wederkeren. Ibrahima Konaté houdt ondertussen Salah stevig vast, om te voorkomen dat de Egyptenaar bij Alexander-Arnold komt.

Op de uitgebreidere beelden op het YouTube-kanaal van Hayters TV is te zien hoe de Nederlandse Liverpudlians niet betrokken zijn bij de ruzie. Arne Slot ziet het gebeuren, maar grijpt niet in.

Liverpool vervolgt het seizoen dinsdagavond met de return in de achtste finale van de Champions League. Op het eigen Anfield verdedigt het een 1-0 voorsprong op Paris Saint-Germain.

In de Premier League genieten the Reds ondertussen een voorsprong van vijftien punten op ‘naaste’ belager Arsenal, al speelden de Londenaren één duel minder.