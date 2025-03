Arne Slot heeft op één positie geen speler meer over bij Liverpool en staat voor lastige puzzel richting bekerfinale

Arne Slot heeft zondag de kans om zijn eerste prijs te winnen als manager van Liverpool. De Nederlander staat dan in de finale van de Carabao Cup tegenover Newcastle United. In aanloop naar die belangrijke wedstrijd zijn er echter nog wel wat problemen binnen de selectie met blessures, waardoor Slot moet gaan puzzelen.

Trent Alexander-Arnold is namelijk niet ongeschonden uit de strijd met Paris Saint-Germain (0-1) gekomen. De rechtsback heeft een enkelblessure opgelopen en wordt pas tegen het einde van het seizoen weer terug verwacht.

“Trent is zondag niet beschikbaar. Hij zal niet kunnen spelen in de finale”, vertelde Slot op de persconferentie. “Maar er moet nog precies worden vastgesteld hoelang hij eruit ligt. We verwachten hem wel terug aan het einde van dit seizoen.”

Tweede keus Conor Bradley is eveneens niet van de partij wegens een spierblessure. Ook Joe Gomez, die uit de voeten kan als rechtsback, is er niet bij. Hij heeft een hamstringblessure.

Ook is het meespelen van Ibrahima Konaté onzeker, nadat hij geblesseerd raakte tegen PSG. “Ik verwacht dat hij vandaag (vrijdag, red.) weer met ons meetraint, dus we gaan het zien”, aldus Slot.

Daardoor lijkt de manager genoodzaakt om Jarell Quansah naar de rechterkant op te schuiven, maar op de persconferentie vrijdag liet hij ook nadrukkelijk blijken dat Curtis Jones een optie is als rechtsback.

Liverpool zal zich hoe dan ook willen revancheren na de Champions Leaguee-uitschakeling tegen PSG. In de strafschoppenserie ging het dinsdag mis op Anfield na missers van Darwin Núñez en Jones.