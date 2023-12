Arne Slot gooit handdoek nu al in de ring: ‘Dat lijkt me duidelijk’

Zondag, 3 december 2023 om 15:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:31

Arne Slot heeft nog een hard hoofd in de landstitel dit seizoen. Door het verlies in De Kuip (1-2) komt Feyenoord op een achterstand van tien punten ten opzichte van koploper PSV. Slot baalt ervan dat zijn ploeg ook zondag weer door persoonlijke fouten het onderspit delft. Dat deed de regerend landskampioen volgens de trainer ook tegen Atlético Madrid (1-3 verlies) al de das om.

Na 65 minuten van relatieve rust ging het zondag snel in De Kuip. Eerst maakte Ismael Saibari 0-1 na balverlies van Lutsharel Geertruida, alvorens Olivier Boscagli uit een hoekschop de marge verdubbelde. De aansluitingstreffer van Santiago Gimenez bleek uiteindelijk niet genoeg voor een Rotterdams resultaat.

Slot vindt dat zijn ploeg het aan zichzelf te wijten heeft. "Je weet dat je in topwedstrijden accuraat en nauwkeurig moet zijn", analyseert de oefenmeester na afloop bij ESPN. "Zeker als je tegen een tegenstander speelt die hoog en fanatiek druk zet."

De cruciale treffer van Ismael Saibari op perfect aangeven van Johan Bakayoko! ??#feypsv pic.twitter.com/9QDejWlzGM — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2023

"De manier waarop we verliezen, is eigenlijk een beetje een kopie van de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Toen kregen we de goals ook op een heel schlemielige wijze tegen."

Slot doelt met name op de openingstreffer, waarbij alles precies goed viel voor PSV. Uiteindelijk kopte Saibari binnen na een gaaf balletje van Johan Bakayoko.

"Het was een van de befaamde loopacties van Bakayoko en ook een pass, waardoor we toch verrast werden", zag Slot. "Dat vond ik op dat moment wel sneu voor ons, eerlijk gezegd."

Ook kreeg Feyenoord net als dinsdag weer een goal uit een standaardsituatie tegen. Volgens Slot is het 'een van de dingen waar topwedstrijden op beslist worden'. "We zijn als trainer altijd heel druk met de opbouw en het druk zetten, maar uiteindelijk kan een fout of een briljante actie over het algemeen het verschil maken."

'Keihard vechten voor plek twee'

Slot vindt het gat met PSV inmiddels te groot om nog aan de landstitel te denken. "Dat lijkt me duidelijk. Wij moeten keihard vechten voor plek twee."

"Die clubs", doelt Slot vermoedelijk op PSV, AZ en FC Twente, "staan naast of boven ons. Op dit moment hoeven wij even helemaal niet naar plek één te kijken."