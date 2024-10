‘Arne Slot en Liverpool richten pijlen op goaltjesdief van 100 miljoen euro’

Het is goed mogelijk dat Viktor Gyökeres komend seizoen in de Premier League speelt. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland zijn Arsenal, Chelsea, Liverpool én Manchester City in de markt voor de 26-jarige spits van Sporting Portugal.

Plettenberg verwacht dat Gyökeres het seizoen afmaakt in Lissabon en pas komende zomer aan een nieuw avontuur begint. Dat alles heeft te maken met afspraken tussen Sporting en de Zweedse goaltjesdief.

In het contract van Gyökeres, dat nog tot medio 2028 doorloopt, staat een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro. Sporting zou echter de toezegging hebben gedaan dat Gyökeres in de zomer van 2025 voor een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen euro mag vertrekken.

De Engelse topclubs zouden zelfs al geïnformeerd zijn over die afspraak. Daarmee lijkt Sporting akkoord te gaan met een marktconform bedrag. Transfermarkt schat de marktwaarde van Gyökeres namelijk op 70 miljoen euro.

Sporting nam Gyökeres vorig jaar zomer voor liefst 23 miljoen euro over van Coventry City. Dat is nu al een gouden zet gebleken. In 64 officiële wedstrijden was de pijlsnelle rechtspoot goed voor 57 doelpunten en 19 assists.

De 22-voudig international van Zweden (10 doelpunten), die beschikt over Hongaarse roots, loodste Sporting vorig seizoen naar de eerste landstitel in negentien jaar. Gyökeres werd vervolgens uitgeroepen tot Beste Speler van de Liga Portugal. Ook was hij topscorer met 29 doelpunten.

Slot zou Gyökeres graag aan zijn selectie toevoegen. Momenteel krijgt Darwin Núñez de kans als eerste spits van Liverpool. De Uruguayaan maakte eerder ook furore in Portugal, maar deed dat in het shirt van Benfica.