Slot gaat de mist in als hij Liverpool-ster Salah vergelijkt met Messi en Ronaldo

Mohamed Salah is dit seizoen in topvorm voor Liverpool, dat de beste papieren heeft om kampioen te worden in de Premier League. De Egyptische aanvaller (32) wordt vaak vergeleken met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, al vindt Arne Slot het heel lastig om topspelers naast elkaar te leggen en een oordeel te vellen.

''Het is zo moeilijk om spelers met elkaar te vergelijken'', verzucht Slot dinsdag op de persconferentie in aanloop naar Liverpool - Newcastle United van woensdag. ''En het is ook niet eerlijk tegenover iedereen.''

''Mo heeft zijn eigen carrière en heeft voortreffelijk gepresteerd. En Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben allebei niet in de Premier League gespeeld'', aldus Slot, die daarmee een foutje maakt. Ronaldo kwam verdeeld over twee periodes tot 346 duels (145 goals) voor Manchester United en veroverde talloze prijzen op Old Trafford.

''Maar ik wil die twee niet naar beneden praten, want omdat het geweldige spelers zijn'', benadrukt de manager van Liverpool met een glimlach op zijn gezicht. ''Maar dat maakt de vergelijking misschien nog wat ingewikkelder.''

''Dus Mo heeft een aantal geweldige seizoenen gehad hier bij Liverpool'', verlegt Slot de aandacht weer naar de alom geprezen aanvaller van zijn ploeg. ''En wij hopen dat hij dit kan doorzetten voor een langere periode.''

''Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet hij eerst zijn contract verlengen natuurlijk'', doelt de Nederlandse manager op de voortslepende transfersaga rondom Salah, wiens contract bij Liverpool over enkele maanden afloopt.

''En jullie vragen mij daar niet meer naar, dus dat is iets positiefs'', sluit Slot zijn perspraatje af met een kwinkslag richting de aanwezige journalisten.