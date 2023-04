Armetierig Juventus gaat onderuit; Vilhena goud waard voor Salernitana

Zondag, 16 april 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:57

Juventus heeft zondagavond een dure nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Sassuolo bleek de treffer van Grégoire Defrel de enige van de wedstrijd te zijn. Juventus laat zodoende na om dichter bij de top zes te kruipen. De achterstand op nummer zes Atalanta bedraagt vier punten. Eerder op de middag was Tonny Vilhena van grote waarde voor Salernitana. De middenvelder zorgde met een fraaie knal voor de voorsprong bij Torino, dat na rust nog wel terugkwam tot 1-1. Met het behaalde punt doet Salernitana uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg heeft nu zeven punten meer dan de huidige nummer achttien van de Serie A, Hellas Verona.

Sassuolo - Juventus 1-0

Juventus legde bepaald geen sterke wedstrijd op de mat in het Mapei Stadium. Sterker nog: de thuisploeg kreeg lange tijd meer kansen dan la Vecchia Signora. Voor rust zag Nedim Bajrami zijn schot maar net over gaan, terwijl de thuisploeg ook na rust grote kansen kreeg. Invaller Defrel, die aan het begin van de tweede helft in het veld kwam, liet zich direct gelden. Mattia Perin had eerst nog een redding in huis op een kopbal van de Fransman, maar in de 65ste minuut werd het alsnog 1-0. Defrel ontving de bal, draaide om zijn as en zag zijn schot in de korte hoek belanden. Na de openingstreffer begon Juventus meer aan te dringen.

Zo kwam Adrien Rabiot twintig minuten voor tijd zeer dicht bij de gelijkmaker. De Fransman kopte uit een hoekschop fraai richting de verre hoek, maar Andrea Consigli had een fenomenaal antwoord in huis. Juventus bleef aanzetten en kwam via Ángel Di María eveneens dicht bij de gelijkmaker. De Argentijn zag zijn schot echter over gaan. In de laatste tien minuten van de wedstrijd droogden de kansen voor de bezoekers weer op. Namens Sassuolo kwam een andere invaller, Abdou Harroui, een paar keer gevaarlijk voor het doel. De voormalig Spartaan kwam echter beide keren niet tot een goed schot. Rabiot probeerde het vlak voor tijd opnieuw met een kopbal, die dit keer over het doel zeilde. Het bleek de laatste kans van de wedstrijd te zijn.

Torino - Salernitana 1-1

9' 0-1 Tonny Vilhena (assist: Krzysztof Piatek)

57' 1-1 Antonio Sanabria (assist: Aleksey Miranchuk)

Bijzonderheden

Salernitana pakte in de negende minuut de leiding in Turijn. Een voorzet vanaf links werd handig verlengd door Krzysztof Piatek, waardoor Vilhena vanaf de rand van de zestien een schietkans kreeg. De Nederlander zag zijn inzet met links feilloos in de rechterkruising belanden: 0-1. Antonio Candreva liet na de voorsprong te verdubbelen, terwijl Antonio Sanabria aan de andere kant de lat raakte. Een klein kwartier na rust was het wel raak voor Sanabria. De Paraguayaan vond de linkerhoek met een onhoudbaar schot: 1-1. In het restant van de tweede helft slaagden beide ploegen er niet meer in het net te vinden.

????????????????????! ?? De Nederlander schiet binnen voor Salernitana en is ???????????????????? belangrijk in de strijd tegen degradatie.. z'n ploeg pakt een punt op bezoek bij Torino: 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #Vilhena pic.twitter.com/rCu1b3qNca — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023