Argentinië komt op achterstand door eigen doelpunt Lisandro Martínez, maar dan is daar Lionel Messi

Argentinië had vrijdagnacht geen kind aan Guatemala: 1-4. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni kwam vroeg op achterstand door een eigen doelpunt van voormalig Ajacied Lisandro Martínez, maar draaide de oefeninterland om door treffers van aanvallers Lionel Messi (2x) en Lautaro Martínez (2x).

Daardoor kende Argentinië een goede generale repetitie voor de Copa América. Het oefenduel begon nog met een valse start voor la Albiceleste, daar Lisandro Martínez de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman en naamgenoot Emiliano Martínez schoot.

Een scherp genomen vrije trap van Oscar Santis belandde na vier minuten via een kluts vlak voor de Argentijnse doellijn. Martínez probeerde de bal nog over zijn eigen lat te schieten, maar schoot in het dak van het doel: 1-0.

De gelijkmaker van Messi volgde acht minuten later. Doelman Nicholas Hagen zag de kleine superster over het hoofd bij een uittrap, waardoor de linkspoot alleen nog aan hoefde te nemen, om de bal vervolgens in een leeg doel te plaatsen: 1-1.

Nog voor rust pakte Argentinië de leiding. Een overtreding op Valentin Carboni (AC Monza) leidde tot een strafschop, die door Inter-spits Martínez gedecideerd in de linkeronderhoek werd geschoten: 1-2.

De derde Argentijnse treffer was de mooiste van de avond. Na een heerlijke combinatie vond Enzo Fernández de diepgaande Messi met een leep balletje. La Pulga bewaarde vervolgens het overzicht, waardoor Martínez zijn tweede treffer kon noteren: 1-3.

Ook het slotakkoord van Messi was fraai. Een één-tweetje met boezemvriend Ángel Di María leverde de aanvaller van Inter Miami een niet te missen kans op. Messi liet Hagen vervolgens kansloos achter met een nonchalant wippertje: 1-4.

