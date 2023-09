Anwar El Ghazi keert terug op trainingsveld van Ajax

Woensdag, 13 september 2023 om 09:33 • Lars Capiau • Laatste update: 09:41

Anwar El Ghazi traint voorlopig mee bij Ajax, zo bericht De Telegraaf woensdagochtend. De vleugelspeler zag op Deadline Day zijn contract ontbonden worden bij PSV en mag op Sportpark de Toekomst, bij Jong Ajax, zijn conditie op peil houden. Het is nog onbekend of El Ghazi in beeld is om de hoofdmacht te versterken.

Eerder deze week werd er in de Engelse media nog beweerd dat de 28-jarige aanvaller in beeld zou zijn bij Manchester United, maar clubwatcher Laurie Whitwell van The Athletic ontkrachtte dat bericht dinsdag. Facundo Pellistri, Alejandro Garnacho, Mason Mount en Bruno Fernandes krijgen bij (tijdelijke) afwezigheid van Jadon Sancho en Antony de voorkeur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de laatste dag voor het sluiten van de transfermarkt, na het aantrekken van Hirving Lozano, besloot PSV het contract van El Ghazi in goed overleg te ontbinden. Sindsdien geniet de tweevoudig international dus een transfervrije status. Van een nieuwe club kwam het echter nog niet. Technisch manager Klaas-Jan Huntelaar en trainer Maurice Steijn hebben er daarom mee ingestemd dat de vleugelspeler mag meetrainen bij Jong Ajax.

De Telegraaf benadrukt dat het voorlopig puur om fit blijven zal gaan. Of de Amsterdammers dus besluiten om El Ghazi definitief terug te laten keren in de hoofdmacht, is nog onduidelijk. Met het aantrekken van de vleugelspeler zou er wel een langgekoesterde wens van Steijn in vervulling gaan. De Hagenees ziet namelijk graag Nederlandse spelers met een Ajax-achtergrond komen. El Ghazi speelde eerder al in dienst van de recordkampioen. Hij speelde precies honderd wedstrijden namens de nummer drie van afgelopen seizoen, waarin hij 23 keer scoorde en 16 assists leverde.