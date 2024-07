Anwar El Ghazi heeft een nieuwe club en gaat spoedig voor een jaar tekenen

Anwar El Ghazi gaat aan de slag bij Cardiff City, zo meldt journalist Mike Verweij woensdag namens De Telegraaf. De 29-jarige aanvaller uit Barendrecht gaat een eenjarig contract tekenen bij de club uit Wales, die uitkomt in het Championship.

El Ghazi ondergaat woensdag zijn medische keuring bij Cardiff, waarna hij voor een jaar zal tekenen in de hoofdstad van Wales. Na Feyenoord, Sparta Rotterdam, Ajax, LOSC Lille, Aston Villa, Everton, PSV en FSV Mainz 05 strijkt de inmiddels ervaren El Ghazi dus neer bij Cardiff.

De rechtsbenige buitenspeler was vanaf woensdag vrij om te gaan en staan waar hij wil. Verweij weet waarom. “De Barendrechter beroept zich op de FIFA-regel dat een speler transfervrij is als hij drie maanden geen salaris heeft ontvangen. Na Mainz eerst – zoals het moet – een waarschuwing te hebben gegeven, liet El Ghazi via zijn advocaat in een aangetekende brief weten dat hij zijn contract laat ontbinden.”

El Ghazi en Mainz staan al bijna een jaar lijnrecht tegenover elkaar in een arbeidsconflict. De aanvaller liet zich vorig jaar via sociale media uit over het conflict tussen Israël en Hamas, waarna hij door de Duitse club werd ontslagen.

El Ghazi vocht dat aan bij de Duitse rechter en werd onlangs in zijn gelijk gesteld, waardoor hij nog een behoorlijk bedrag tegoed heeft van Mainz. De Duitse club gaat overigens nog wel in beroep tegen de uitspraak.

Naast het van Mainz te ontvangen bedrag verzekert El Ghazi zich op korte termijn van een vorstelijk jaarsalaris en een behoorlijke som tekengeld door bij Cardiff te tekenen. Voetbalzone weet dat de tweevoudig international van Oranje vooral nog wilde ‘cashen’ bij zijn volgende stap.

Cardiff eindigde afgelopen seizoen als nummer twaalf van het Championship, het tweede niveau van Engeland. El Ghazi speelde eerder namens Aston Villa al op dat niveau. In 31 competitiewedstrijden was hij in het seizoen 2018/19 goed voor 5 doelpunten en 6 assists.