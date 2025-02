Manchester United greep in 2022 bijna naast Antony: 'Het klopt dat ik...'

Antony koos medio 2022 voor de overstap naar Manchester United, dat circa 100 miljoen neerlegde voor de Braziliaanse vleugelaanvaller. De voormalig Ajacied had destijds echter ook voor een andere grootmacht uit de Premier League kunnen kiezen, zo blijkt uit een interview met de Arabische zender Kooora.

Toenmalig Liverpool-manager Jürgen Klopp had Antony in het vizier als mogelijke opvolger van Mohamed Salah. De aanvaller uit Egypte leek the Reds te gaan verlaten in de zomer van 2022, al zette hij later alsnog zijn handtekening onder een nieuw driejarig contract op Anfield.

''Het klopt inderdaad dat ik bijna bij Liverpool had getekend'', erkent Antony enkele jaren later. ''We zullen echter nooit weten wat er dan was gebeurd. Ik koos uiteindelijk voor Manchester United en heb daar geweldige momenten beleefd. En die keuze bleek ook de juiste te zijn.''

''En Salah is een geweldige speler die al heel lang een topniveau haalt'', vervolgt de aan Real Betis verhuurde buitenspeler. ''Ik weet niet of hij momenteel de beste speler ter wereld is, maar hij behoort zeker tot de allerbesten. Ik weet zeker dat Salah een kanshebber is voor de Ballon d'Or.''

Antony maakte het bij Manchester United zelden waar, maar lijkt bij Real Betis helemaal te zijn opgeleefd. ''Ik ben hier erg op mijn plaats, al weet ik niet wat de toekomst zal brengen. Het is nog te vroeg om daarover te praten. Ik nam de beslissing om naar Real Betis te komen om zo mijzelf weer terug te kunnen vinden.''

De huurling koestert ondanks alles geen wrok richting Manchester United, en zeker ook niet richting de inmiddels ontslagen Erik ten Hag. ''Ik ben hem erg dankbaar wat we samen hebben meegemaakt. Ik speelde in zijn laatste periode minder, maar denk met veel plezier terug aan de geweldige momenten die we hebben beleefd.''

''Ik weet hoeveel Manchester United voor mij heeft betaald. Ik heb altijd hard gewerkt en zal dat blijven doen om op een hoog niveau te blijven presteren. Maar transferbedragen zeggen mij eigenlijk niet zoveel'', zo besluit Antony.