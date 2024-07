‘Antony mag onder één belangrijke voorwaarde vertrekken bij Manchester United’

Manchester United is bereid om Antony tijdelijk van de hand te doen, meldt de Britse tak van ESPN. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft in zijn eerste twee jaar geen potten kunnen breken op Old Trafford en mag vertrekken.

Antony maakte twee jaar geleden voor 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, dat hem een contract aanbood tot de zomer van 2027 met de optie op een extra seizoen.

De marktwaarde van de aanvaller is inmiddels gezakt van 75 miljoen - toen hij arriveerde - naar 25 miljoen euro. Een definitief vertrek behoort voorlopig nog niet tot de mogelijkheden, zo klinkt het.

Belangrijke voorwaarde is dat Antony's nieuwe club bereid moet zijn om zijn salaris te betalen van 85.000 euro per week. In dat geval is United bereid om mee te werken aan een vertrek.

"Het voelt als een opruiming, maar het is iets waar United de afgelopen jaren grotendeels tegen heeft gevochten vanwege het beleid van de Glazers", stelt ESPN.

"Ze betalen liever 12 miljoen miljoen aan salaris en laten de speler dan gratis vertrekken, dan dat ze 23 miljoen extra uitgeven om een ??betere speler te contracteren als vervanger."

Manchester United heeft de afgelopen jaren veel jonge talenten gecontracteerd, maar geen van die spelers wist tot dusver een onuitwisbare indruk achter te laten.

Onder meer voor Jadon Sancho (voor 85 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund) en Rasmus Højlund (voor 74 miljoen euro overgenomen van Atalanta) werden buitensporige bedragen betaald.

"Met Leny Yoro laat de club zien dat het weldegelijk redelijke prijzen kan betalen voor jonge talenten en deals op tijd weet te sluiten. Jim Ratcliffe wil af van de paniekdeals die de voorbije transferperiodes vaak plaatsvonden", weet ESPN.

"Ik zou liever de volgende Mbappé contracteren dan een fortuin uitgeven aan het kopen van succes," zei Ratcliffe in maart. "Mbappé kopen kan iedereen wel bedenken. Het vinden van de volgende Mbappé, Jude Bellingham of Roy Keane is een veel grotere uitdaging."

