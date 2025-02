Antony levert schitterende assist en pakt na aanslag van achteren directe rode kaart met grote gevolgen

Real Betis-aanvaller Antony heeft zondag andermaal de schijnwerpers op zich gericht gekregen. In de uitwedstrijd tegen Getafe deed hij dat eerst in positieve zin, met een schitterende assist bij de openingstreffer van Isco. Diep in blessuretijd, toen Real Betis met 1-2 leidde, kreeg Antony een directe rode kaart na een aanslag van achteren. Betis hield stand, maar door zijn rode kaart mist Antony volgende week in ieder geval de kraker tegen Real Madrid.

In de achttiende minuut van de wedstrijd ontving Antony de bal op eigen helft, waarna hij een indrukwekkende sprint inzette en zich ontdeed van meerdere Getafe-spelers. De Braziliaan kapte en zag de de ruimte bij Isco, voor hij de Spanjaard bediende met een perfecte pass. Isco rondde koeltjes af.

Nadat Isco uit een strafschop voor de 0-2 had aangetekend, werd het door de aansluitingstreffer van Borja Mayoral toch weer even spannend. Diep in blessuretijd, toen er niets meer aan de hand leek voor Real Betis, ging Antony de fout in.

Antony sprintte net als zijn directe tegenstander naar de bal, maar was te laat en zette een spijkerharde tackle van achteren in. De scheidstrechter twijfelde geen seconde en stuurde Antony met een directe rode kaart van het veld.

Betis hield in het restant van de blessuretijd, waarin Getafe-verdediger Domingos Duarte zijn tweede gele kaart kreeg, stand.