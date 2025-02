Antony is ijzersterk begonnen aan zijn dienstverband bij Real Betis en kan nu mogelijk een individuele prijs in de wacht slepen. De 24-jarige huurling van Manchester United is namelijk genomineerd voor de Speler van de Maand-prijs in LaLiga.

Ook Ante Budimir (CA Osasuna), Oihan Sancet (Athletic Club), Kylian Mbappé (Real Madrid) en Pedri (FC Barcelona) zijn genomineerd door de Spaanse competitie. De nominatie van Antony illustreert zijn sterke start in Spanje.

De Braziliaanse vleugelspeler kwam in de eerste seizoenshelft nauwelijks aan de bak bij Manchester United. Antony kwam tot slechts 407 speelminuten bij the Red Devils, verdeeld over 14 wedstrijden. Daarin was hij goed voor één goal: een penalty tegen Barnsley in de EFL Cup.

In januari koos hij eieren voor zijn geld en vertrok hij op huurbasis naar Betis. Daar is Antony uitstekend begonnen: de teller staat na vier wedstrijden op drie doelpunten en één assist. Vorige week maakte hij nog een goal op bezoek bij KAA Gent (0-3) in de tussenronde van de Europa League.

Antony keert normaal gesproken in de zomer gewoon weer terug bij Manchester United, dat blij zal zijn met zijn prestaties in Spanje tot dusver. The Red Devils betaalden medio 2022 liefst 100 miljoen euro aan Ajax om hem daar los te weken. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op twintig miljoen euro, maar dat zal stijgen als Antony deze vorm vasthoudt.

Trainer van de Maand

De genomineerden voor de Trainer van de Maand zijn ook bekend. Hansi Flick (FC Barcelona), José Bordalás (Getafe) en Carlos Corberán (Valencia) maken kans op die prijs.