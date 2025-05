Antoni Milambo met zaakwaarnemers in Engeland: vraagprijs Feyenoord lijkt bekend

Feyenoord-middenvelder Antoni Milambo is donderdag met zijn zaakwaarnemers in Londen om een transfer naar Brentford FC te bespreken. 1908.nl weet dat de twintigjarige middenvelder met een privéjet naar Engeland is gevlogen om de puntjes op de i te zetten.

Volgens de supporterswebsite is de kans groot dat Milambo vertrekt bij Feyenoord. Ook is er inmiddels meer bekend over de mogelijke transfersom. "De Rotterdammers azen op een totaalpakket van 25 miljoen euro en lijken zich voor te bereiden op een zomer zonder Milambo."

1908.nl verwacht dat Milambo met een persoonlijk akkoord op zak terugkeert naar Rotterdam, waar hij zondag met Feyenoord tegen PSV speelt.

Feyenoord verwacht op korte termijn een officieel bod van Brentford. In Rotterdam-Zuid ligt het toptalent nog tot medio 2027 vast.

Milambo speelt sinds 2014 bij Feyenoord. Hij debuteerde onder Arne Slot in 2021 in de hoofdmacht en is nog altijd de jongste Feyenoorder aller tijden.

Daar waar Milambo het in de voorgaande seizoenen met een handjevol optredens moest doen, is hij deze campagne een vaste kracht in De Kuip.

Tot dusver speelde Milambo 57 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en negen assists.