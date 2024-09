Anthony Martial lijkt eindelijk een nieuwe club te hebben gevonden. Volgens Matteo Moretto van het Spaanse Relevo heeft de 28-jarige Fransman, die transfervrij is, een mondeling akkoord bereikt met AEK Athene.

Martial vertrok deze zomer bij Manchester United en was derhalve sinds 1 juli transfervrij. In de afgelopen maanden werd hij onder meer gelinkt aan Galatasaray, Juventus en Flamengo.

Van een overgang naar één van die clubs kwam het echter niet, waardoor Martial officieel nog steeds geen nieuwe club heeft. AEK lijkt daar nu echter verandering in te gaan brengen.

De Griekse club, waar onder meer Nordin Amrabat en Erik Lamela onder contract staan, heeft volgens Relevo namelijk een mondeling akkoord bereikt met Martial. Daardoor lijkt alleen een medische keuring de dertigvoudig Frans international nog te scheiden van een dienstverband in de Griekse hoofdstad.

AEK is momenteel koploper in de Griekse competitie, met tien punten uit vier duels. In Europa is de club dit seizoen niet actief, nadat het Armeense FC Noah in de derde voorronde van de Conference League verrassend te sterk was.

Martial, die sinds 2015 voor Manchester United speelde, kampte de laatste twee seizoenen regelmatig met blessureleed. Daardoor kon manager Erik ten Hag niet altijd een beroep op hem doen.

De aanvaller, die zowel uit de voeten kan als spits en als vleugelspeler, kwam uiteindelijk tot 317 optredens voor Manchester United. Daarin scoorde Martial 90 keer en was hij goed voor 47 assists.