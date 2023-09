Andries Noppert was ‘de lul’ tussen de dikbetaalde miljonairs van Oranje

Vrijdag, 29 september 2023 om 20:02 • Rian Rosendaal

Andries Noppert komt vrijdag in de Cor Potcast met een hilarische anekdote op de proppen over het WK in Qatar van vorig jaar. De doelman van sc Heerenveen behoorde tussen de miljonairs van onder meer Barcelona, Liverpool en Manchester United bepaald niet tot de grootverdieners van de Oranje-selectie, maar desondanks moest hij op een avond de dure rekening van het eten betalen.

"Tijdens het WK werd er best wel veel door de KNVB zelf betaald", benadrukt Noppert in de podcast die wekelijks wordt gemaakt door Bart Vriends, Maarten de Fockert en Thomas Verhaar. "Maar wij gingen een keer eten in Nobu (Japans restaurant in Doha, red.). Volgens mij kennen jullie dat allemaal wel, maar ik als simpel boertje had geen idee waar we naartoe gingen, Maar het was in ieder geval sushi. Dat vind ik lekker en de flessen wijn kwamen op tafel. En het was hartstikke gezellig", blikt de boomlange doelman terug op een memorabele avond.

"Het was gezellig en op dat moment kon het ook", vervolgt Noppert zijn verhaal. "Er waren allerlei verschillende soorten en kleuren en ik had dat nog nooit gehad. En je had een pasje, volgens mij noemen ze dat accreditatie, dat je altijd moest laten zien. Dat moest je altijd dragen, waar je ook maar naartoe ging. En op een gegeven moment komt de serveerster en die pakt al die pasjes af. Dus ik denk: Wat er nu gaat gebeuren, weet ik niet. En we zijn klaar met eten en die serveerster komt terug en begint pasje voor pasje te pakken."

"En als je pasje werd getrokken, mocht je hem weer om gaan hangen. Nou ja, je kunt wel raden wie er weer blijft liggen, 'Noppie' blijft liggen. 'Noppie' was weer de lul en de schade was wel erg hoog." De Fockert vraagt al lachend om welk bedrag het ongeveer gaat bij de zogeheten pinpas-roulette. "Dat gaat al snel richting de zes (6.000 euro waarschijnlijk, red.)", antwoordt Noppert besmuikt. "Maar ik werd even geholpen door wat jongens, dus dat is mooi."

"Weet je, ik ben wel zo iemand die dan op de blaren gaat zitten. Je moet het accepteren. Ik ben wel geholpen, omdat ze het zelf wilden. Maar ook dat hoort erbij, hé. Maar dat is wel zo'n dingetje waar ik achteraf van denk: Het had ook niet anders gekund. Ik ben weer de lul", aldus Noppert, die een goede indruk maakte op het WK en met Oranje tot de kwartfinale reikte in Qatar, om vervolgens na strafschoppen te worden uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië.