Andries Noppert opgelucht met vertrek Robin van Persie: 'Ik heb er best veel moeite mee gehad'

Andries Noppert was een tevreden man na de 3-1 zege van sc Heerenveen op AZ. De doelman verrichte enkele cruciale reddingen, wat na een moeilijke periode extra zoet smaakte. Noppert werd na afloop geïnterviewd door ESPN, waar hij terugblikte op onder meer zijn moeizame samenwerking met Robin van Persie.

"Deze is persoonlijk voor mij wel fijn na de afgelopen periode", begint Noppert zijn verhaal. De Fries refereert onder meer aan zijn invalbeurt in de TOTO KNVB Beker tegen Quick Boys. Noppert viel die wedstrijd vlak voor tijd in, veroorzaakte een strafschop en Heerenveen verloor na verlenging van de hoog aangeschreven amateurploeg.

"Alleen ja, dat is inherent aan voetbal. Dat weet je ook. De ene keer ben je de held, en de andere keer zit je in zak en as en heeft iedereen commentaar op je. Dat beroep hebben we gekozen, dat moeten we weer een beetje stabiel proberen te krijgen. Dan is deze wel heel fijn, hoor."

Noppert onderscheidde zich in het Abe Lenstra Stadion met onder meer twee fraaie reddingen op schoten van AZ-spits Troy Parrott. Daarmee voorkwam hij dat AZ een resultaat overhield aan het duel. Vlak voor tijd maakte Heerenveen de beslissende 3-1.

Noppert stond tussen de palen vanwege een lichte blessure bij Mickey van der Hart. Onder de inmiddels naar Feyenoord vertrokken Van Persie was Noppert minder gelukkig, erkent hij. Ook is hij zeer te spreken over Henk Brugge, de interim-trainer van de Friezen.

"We hebben een hectische week achter de rug, waarin een trainer weggaat. Dan moeten andere mensen het overnemen. Twee assistenten die overkomen van de Onder 21. Als ik zie hoe zij het hebben opgepakt, hoeveel energie zij erin hebben gestoken, dan hoop ik echt dat zulke gasten blijven zitten. Die hebben hart voor de club, die hebben we nodig."

Noppert erkent dat hij moeite had met de benaderbaarheid van Van Persie, en dat het nu makkelijker is. "Met de ene trainer kan je het heel goed vinden, en met de andere trainer wat minder. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook wat erbij hoort."

"Alleen voor mij was dat wel nieuw, omdat ik mezelf beschouw als een kameleon. Ik kom overal graag binnen, een praatje maken, bakje koffie doen. Dat heb ik overal kunnen doen, en dat heb ik de afgelopen periode niet kunnen doen."

"En dat is prima, het is een hele mooie les geweest. Daar leer je van, maar ik heb er best wel veel moeite mee gehad, ja."