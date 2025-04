Anderson Talisca is met absolute wereldgoal en hattrick de held van Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft zondag een knappe zege geboekt in de Süper Lig. Tegen het op papier lastige Trabzonspor keek de thuisploeg bij rust tegen een 0-1 achterstand aan. Na rust greep Anderson Talisca de hoofdrol met een hattrick en won Fenerbahçe, dat op drie punten van koploper Galatasaray terechtkomt, met 4-1.

Alles wees erop dat 0-0 de ruststand zou worden. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Trabzonspor alsnog toe uit een counteraanval. Denis Dragus was het eindstation: 0-1.

Slechts enkele minuten daarvoor was alles en iedereen bij Fenerbahçe woest op de arbitrage, omdat er geen penalty werd gegeven voor een handsbal van Oleksandr Zubkov, die met zijn arm naar de bal ging.

Na rust kwam alles toch nog goed voor Fenerbahçe, dat in de 51ste minuut de gelijkmaker vond. Talisca benutte een strafschop, die werd gegeven na Mustafa Eskihellaç: 1-1.

Het bleek een bevrijdende gelijkmaker, want Fenerbahçe drukte direct door. Allereerst tekende Milan Skriniar voor de 2–1. De voormalig verdediger van onder meer Inter schoot een afvallende bal in de verre hoek.

Slechts vier minuten later was het duel zo goed als beslist. Alan Saint-Maximin draaide zijn directe tegenstander dol en bediende Talisca, die in één keer uithaalde en de bovenhoek vond: 3-1.

Talisca maakte een kwartier voor tijd zijn hattrick compleet. De van Al-Nassr overgekomen Braziliaan nam een hoge bal op zijn slof en zag zijn volley schitterend binnenvallen: 4-1.