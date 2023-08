Anderlecht pronkt met oude kampioensfoto van Ajax uit 2012

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 10:58 • Laatste update: 11:45

Bij Anderlecht heeft het chagrijn van afgelopen seizoen (voor even) plaatsgemaakt voor positiviteit. Paars-Wit staat met drie overwinningen uit vier wedstrijden op de vierde plek en wil dat weten ook. Op sociale media pronkt de gevallen Belgische topclub met een oude kampioensfoto van Ajax uit 2012. Jan Vertonghen en Mats Rits vormen het middelpunt. Het tweetal stond elf jaar geleden onder contract bij Ajax en is nu herenigd bij Anderlecht.

Op de foto heeft Vertonghen een blikje bier in zijn hand. Dat heeft plaatsgemaakt voor een flesje water. Verder straalt het tweetal, eens te meer omdat Vertonghen even daarvoor de bevrijdende 2-0 heeft gemaakt tegen Westerlo (2-1). Rits maakte deze zomer de gevoelige overstap van Club Brugge naar Anderlecht. De middenvelder maakte tegen Westerlo zijn debuut en deed tachtig minuten mee.