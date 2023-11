Andere uitblinker bij Ajax dan Taylor aangewezen: ‘Hij was een openbaring’

Maandag, 27 november 2023 om 18:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:35

Devyne Rensch was bij de ruime zege van Ajax op Vitesse (5-0) de beste man aan Amsterdamse zijde, zo stelt Henk Spaan. In de ogen van de columnist was de twintigjarige Ajacied als centrale verdediger ‘een openbaring’.

Taylor werd tegen Vitesse verkozen tot Man van de Wedstrijd. De middenvelder tekende voor het slotakkoord, nadat hij in strafschopgebied werd bereikt door Berghuis. Hij kapte met een sleepbeweging twee verdedigers van Vitesse uit en schoof de bal vervolgens rustig binnen.

Spaan vindt Taylors uitverkiezing alleen niet terecht. “Rensch was in mijn ogen de beste Ajacied”, schrijft hij in zijn column voor Het Parool.

“Hij kwam voor mijn neus in de tweede helft al ­rugdekkend een akkefietje oplossen, achter­gelaten door de naar voren geholde Martha. Rensch was een openbaring als centrale verdediger.” De Ajacied wordt door Spaan beoordeeld met een 8.

Ajax zette Vitesse met duidelijke cijfers aan de kant. Spaan begrijpt echter wel dat enige vorm van relativering op zijn plaats is. “Je kunt geen gevolgtrekkingen maken, zeggen de mensen, want Vitesse was te slecht. Vitesse was inderdaad niet goed: technisch niet, tactisch niet, fysiek niet en verder ook niet. Maar ik zat sinds Feyenoord weer eens in de Arena en heb me vermaakt.”

De columnist zag ook dat Steven Berghuis kon rekenen op complimenten, omdat hij soms ‘mooie dingen’ deed. “Dat deed hij inderdaad. Ertegenover stond een karakteristiek moment in de tweede helft: na balverlies begon hij verongelijkt te wandelen. Berghuis is echt niet milder geworden. Een karakter verander je namelijk niet”, aldus Spaan.

Ajax neemt het donderdag in de Europa League op tegen Olympique Marseille, waarna op zondag het uitduel met NEC op het programma staat. In de Eredivisie staat de ploeg van trainer John van ‘t Schip momenteel achtste.