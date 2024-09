Anco Jansen verdenkt live op tv vier Eredivisie-scheidsrechters; Leo Driessen reageert geschokt

Leo Driessen en Anco Jansen zijn dinsdagavond bij Voetbalpraat van ESPN in een felle discussie geraakt. De commentator vindt dat scheidsrechters buitensporig kritisch worden behandeld in de landelijke media. Jansen is het daar absoluut niet mee eens en kraakt de houding van de arbiters.

“Mijn verbazing gaat uit naar de krantenberichten”, begint Driessen zijn betoog. “Ik lees in De Telegraaf een grote pagina met ‘Arbitrage Nederland faalt’, terwijl met Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük twee toppers in het buitenland (het Midden-Oosten, red.) fluiten.”

“Dan denk ik: dit is wel helemaal de wereld op zijn kop. Je gaat de arbiters die fouten maken, dat deden ze vorig jaar doen ze volgend jaar weer, zo uitvergroten. En de voetballers dan?”, vraagt de commentator zich af.

“Voetbal is een spel van fouten. Volgens mij gaat het mis omdat we daar in de maatschappij zitten waar we niks meer accepteren. We accepteren niet meer dat het penaltymoment met Davy Klaassen over het hoofd wordt gezien, maar noemen het een grote schande", doelt Driessen op de vermeende handsbal van Klaassen, die Go Ahead Eagles bij het thuisduel met Ajax geen penalty opleverde.

Peter Maes, de coach van Willem II, werd tijdens het duel van zijn ploeg met FC Utrecht van het veld gestuurd. Hij foeterde op de arbitrage na een niet gegeven overtreding, kreeg de gele prent en werd er vervolgens uitgestuurd toen hij hardop vroeg of ‘we hier dan helemaal niks mogen zeggen’.

“Voetbal is emotie, ja, maar er zijn trainers die vanaf het eerste fluitsignaal naast de vierde man gaan staan om te zeggen hoe het allemaal zit”, betoogt Driessen vurig verder. “Het is echt doorgeslagen, doorgedraaid. We accepteren vals spel van voetballers die rollebollen, maar als een scheidsrechter een fout maakt, is het een grote schande. Dat is de doorgedraaide scheefheid die in het voetbal zit op dit moment.”

Jansen is het daar absoluut niet mee eens. “Maes heeft zich helemaal niet misdragen”, vindt de tafelgast. “Dat vind ik absoluut niet. Ik vond het echt zwaar overdreven. Je mag tegenwoordig helemaal niks meer. Schei toch uit. Ze vinden het prachtig, die rode kaart geven vinden ze geweldig.”

Jansen noemt vier scheidsrechters in het bijzonder, die hem mateloos irriteren: Sander van der Eijk, Ingmar Oostrom, Marc Nagtegaal en Jannick van der Laan. “Het is pedant, arrogant. Je oogst wat je zaait en ik vind dat met name de jonge gasten een houding hebben die mij totaal niet aanstaan”, doelt hij op dat viertal.

Driessen windt zich zichtbaar op. “Echt niet te geloven dit”, lacht hij cynisch. “En voetballers dan?” Jansen countert. “We mogen op scheidsrechters dus geen kritiek hebben? Zij hebben ook nog een vangnet met de VAR, daar mogen we dus ook niks over zeggen?”

Driessen vindt dat de kritiek van Jansen ‘buiten proportie’ is. “Een trainer heeft toch belangen en emoties, daar mag een scheidsrechter ook wel begrip voor tonen. Ik geloof echt niet dat ze alleen maar beledigd worden.”

Dan legt Jansen zijn verdenkingen aangaande de vier scheidsrechters op tafel. Volgens de voormalig voetballer geniet dat specifieke arbitrale kwartet ervan om kaarten uit te delen. “Ik ga er wel vanuit dat scheidsrechters niet zomaar voor de lol een gele kaart trekken”, stelt Driessen.

“Nou”, reageert Jansen. “Ik heb bij deze heren zeer de neiging dat ze het hartstikke mooi vinden… Als je ziet hoe ze die rode kaarten soms trekken, dan denk je: poh.” Driessen kan moeilijk verbergen dat hij geschokt is door die uitspraak. “Dat vind ik nogal wat."

“Je gaat er dus vanuit dat scheidsrechters het veld opkomen met het idee: vandaag ga ik eens kaarten trekken.” Jansen blijft bij zijn mening. “Nou, er zijn scheidsrechters bij waar ik die verdenkingen heb. Dat is een gevoel.”