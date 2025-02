Anass Salah-Eddine moet direct na aankomst bij AS Roma slechtnieuwsgesprek voeren en krijgt duidelijk signaal

Anass Salah-Eddine heeft slecht nieuws ontvangen van zijn nieuwe club, zo weet Romapress donderdag te melden. AS Roma heeft de spelerslijst ingeleverd voor de knock-outfase van de Europa League, en daarop ontbreekt de van FC Twente overgekomen linksback. Devyne Rensch heeft wel een plek in de Europese selectie bemachtigd.

Salah-Eddine maakte in de slotfase van de transferperiode voor een aanzienlijk bedrag van acht miljoen euro - dat door bonussen kan oplopen tot tien miljoen euro - de stap van FC Twente naar AS Roma.

Maar kort na zijn komst heeft coach Claudio Ranieri al een slechtnieuwsgesprek moeten voeren met de vleugelverdediger, want hij mag namelijk niet meespelen in de Europese wedstrijden. Lucas Gourna-Douath, gehuurd van RB Salzburg, is ook niet ingeschreven.

De andere winterse aanwinsten Pierluigi Gollini (gekocht van Atalanta), Victor Nelsson (gehuurd van Galatasaray) en Devyne Rensch (gekocht van Ajax) hebben de schifting wél overleefd.

In de tussenronde van de Europa League nemen de Romeinen het op tegen FC Porto. Mocht Roma het tweeluik met de Portugezen overleven, dan volgt in de achtste finale een confrontatie met Athletic Club of Lazio.

AC Milan

Santiago Gimenez is tegelijkertijd ingeschreven voor de Champions League-selectie van AC Milan. De spits kwam in de transferwindow over van Feyenoord en mag het direct tegen zijn oude club gaan opnemen.

Ook Kyle Walker (gehuurd van Manchester City) en João Félix (gehuurd van Chelsea) kunnen mogelijk tegen de Rotterdammers al in actie komen. Het tweeluik wordt afgewerkt op 12 en 18 februari.