Liverpool maakte zaterdagmiddag tegen Southampton (3-1) gebruik van maar liefst zes wissels, één meer dan normaal gesproken is toegestaan. De analisten van Viaplay hadden opmerkelijk genoeg geen idee dat dat toegestaan was.

Liverpool kwam zaterdag in een uitermate zwakke eerste helft op achterstand, maar boog dat na rust om in een 3-1 overwinning. Al voor rust maakte Southampton gebruik van een zogeheten witte wissel: Jan Bednarek werd vanwege een hoofdblessure vervangen door ex-PSV'er Armel Bella-Kotchap.

Een witte wissel is een 'gratis' extra wissel, waardoor Southampton in totaal niet vijf, maar zes keer mocht wisselen. Sinds dit seizoen geldt internationaal de regel dat ook de tegenstander in dat geval een extra zesde wissel krijgt.

Liverpool zette die zesde wissel vlak voor tijd in, toen Trent Alexander-Arnold vervangen werd door Jarell Quansah. Sander Westerveld, die de wedstrijd als analist voor Viaplay bekeek, schrok daarvan. "Ik denk: wat gebeurt hier? Ik had de handen in mijn haar", aldus de oud-keeper van Liverpool, die direct vreesde voor sancties. "Wedstrijd opnieuw spelen, of zelfs met 0-3 verliezen?"

"Blijkbaar is dit een regel die ik niet kende", aldus Westerveld, die bijval krijgt van presentator Koen Weijland: "Dat wist ik ook niet. Dat hebben we dan vandaag geleerd."