Analisten ESPN wijzen dezelfde schlemiel aan bij Ajax tegen FC Utrecht

Bram van Polen en Danny Koevermans zijn niet te spreken over het optreden van Jorrel Hato in het duel met FC Utrecht. De analisten van ESPN zijn het erover eens dat de verdediger van Ajax beter had kunnen ingrijpen bij de 2-0 van Miguel Rodríguez, terwijl Hato ook geklopt werd door de Spanjaard bij de 3-0.

Koploper Ajax leed zondag een ruime nederlaag bij FC Utrecht: 4-0. Sébastien Haller opende de score tegen zijn oude club, waarna Miguel Rodríguez de matchwinnaar werd in de Galgenwaard met twee schitterende treffers. In de slotfase zorgde Paxten Aaronson voor de 4-0.

“Uiteindelijk is het helemaal de wedstrijd van Miguel Rodríguez geworden”, constateert Danny Koevermans na afloop van het Eredivisie-duel. “Hij had balverlies in de eerste 25 minuten en hij gleed een paar keer uit. Hato had hem volledig in de tang, maar dat draaide volledig om daarna.”

“Bij de 2-0 van Rodríguez verwacht je overigens wel dat Hato meeloopt met hem”, vervolgt Koevermans. De verdediger van Ajax stapte in, waardoor Rodríguez erlangs kon en met enig fortuin de tweede treffer kon aantekenen. “Hato probeerde het nog te herstellen, maar de bal viel alsnog binnen.”

Van Polen is het volledig eens met zijn collega. “Dit is wel kinderlijk verdedigd van Hato. Als Hato gewoon met Rodríguez meeloopt, kan er niet eens gevaar ontstaan.”

“Bij de 3-0 liep Kaplan te klooien achterin. Daarna is Cathlin met zijn dreiging en snelheid gevaarlijk, terwijl ook Rodríguez het weer heel knap doet tegen Hato. Hij draaide heel kort in de kleine ruimte en ik denk ook dat Ajax-doelman Matheus niet zo snel al een schot had verwacht”, besluit Van Polen.

Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Ajax nog altijd zes verliespunten minder dan PSV, dat donderdag nog op bezoek gaat bij FC Twente.