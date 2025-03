Amsterdammer Dean Huijsen ontvangt eerste oproep van Spanje en staat voor pikant debuut

Dean Huijsen heeft alsnog een oproep ontvangen voor het eerste elftal van Spanje. Dat nieuws maakt de Spaanse voetbalbond maandagochtend bekend. De negentienjarige verdediger uit Amsterdam kan daardoor debuteren in en tegen zijn geboorteland.

Bournemouth-verdediger Huijsen is de vervanger van Iñigo Martínez (FC Barcelona). Hij zou deze interlandperiode in eerste instantie aansluiten bij Jong Spanje, maar is dus van de partij bij de Nations League-wedstrijden tegen het Nederlands elftal.

Oranje en Spanje treffen elkaar, in het kader van de kwartfinales van de Nations League, op donderdag 20 maart eerst in De Kuip. Drie dagen later, op zondag 23 maart, staat de return in Estadio Mestalla op het programma.

Dean Huijsen, die op 14 april 2005 is geboren in Amsterdam, is de zoon van voormalig profvoetballer Donny Huijsen. Hij verkoos een interlandloopbaan in het shirt van Spanje echter boven interlands namens Nederland.

In het verleden speelde Huijsen zijn jeugdinterlands wel namens Oranje. In maart 2024 maakte hij de overstap van Nederland Onder 19 naar Jong Spanje. Nu staat Huijsen voor zijn debuut namens La Roja.

In Spanje ging men er eigenlijk vanuit dat Huijsen direct een oproep zou ontvangen van bondscoach Luis de la Fuente. Na het uitvallen van Martínez is dat maandag alsnog gebeurd.

Huijsen is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bournemouth, de club die hem afgelopen zomer voor ruim 15 miljoen euro overnam van Juventus. Huijsen genoot zijn jeugdopleiding bij het Spaanse Málaga CF.