Ambitieuze Wijndal geeft droomclub niet op: ‘Geloof dat ik de kwaliteiten heb’

Woensdag, 22 november 2023 om 15:25 • Wessel Antes • Laatste update: 15:29

Royal Antwerp-huurling Owen Wijndal hoopt er nog altijd op om ooit voor Real Madrid te spelen. Dat zegt de 23-jarige linksback in gesprek met Het Belang van Limburg. Dave Peters, journalist van de Belgische krant, sprak de verhuurde Ajacied in de rubriek Not so frequently asked questions.

Peters confronteert Wijndal met de ultieme droom die hij ooit uitsprak. De linksbenige Zaandammer ontkent het niet. “Dat heb ik weleens geroepen, ja. Maar goed, een carrière verloopt nooit in één rechte lijn natuurlijk.”

Wijndal weet dat het de afgelopen jaren niet vanzelf is gegaan in zijn carrière. “Ik ging van AZ naar Ajax, dat momenteel in een erg lastig periode zit. Ik ben officieel ook nog altijd onderdeel van de club en ik heb er geen spijt van dat ik die stap toen gemaakt heb.” De elfvoudig international van Oranje ligt in Amsterdam nog tot medio 2027 vast.

Dat een dienstverband in Madrid nog ver weg is, weet Wijndal goed. “Om bij een club als Real te spelen, moet je alle aspecten van het voetbal beheersen. De beste spelers van de wereld zitten er. Dat niveau, daar zit ik nu best ver van, dat besef ik wel.” Met Antwerp verloor Wijndal de eerste vier groepswedstrijden in de Champions League. De Belgische topclub is toevalligerwijs ingedeeld in een poule met FC Barcelona, de aartsrivaal van zijn droomclub.

Wijndal heeft zijn droom om voor Real te spelen nog altijd niet opgegeven. “Ik geloof dat ik intrinsiek de kwaliteiten heb om het ooit te bereiken. Alleen, er is ook een beetje geluk nodig. De wedstrijden in de Champions League zijn op dat vlak cruciaal, want dan kijkt de hele voetbalwereld mee.”

De vleugelverdediger speelde dit seizoen 204 minuten voor Ajax, verdeeld over 4 optredens. Al snel werd echter duidelijk dat de inmiddels ontslagen Maurice Steijn het niet in Wijndal zag zitten. Voormalig technisch directeur Marc Overmars bood uiteindelijk een uitweg voor de Nederlandse recordkampioen.

Ajax liet Wijndal op huurbasis naar Antwerpen vertrekken, waar hij zijn basisplaats inmiddels is kwijtgeraakt aan de 34-jarige Ritchie De Laet, normaliter rechtsback van beroep. Wijndals eigenlijke concurrent, linksback Sam Vines, ligt momenteel uit de roulatie met een blessure. In de afgelopen 5 wedstrijden kwam Wijndal slechts 67 minuten in actie.