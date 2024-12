Álvarez en Griezmann gidsen Atlético Madrid naar zege; drie ex-Eredivisionisten scoren in Frankrijk

Atlético Madrid heeft een belangrijke zege geboekt met het ook op een plek bij de eerste acht in de Champions League. Los Colchoneros bleken in eigen huis een maatje of twee te sterk voor het nog puntloze Slovan Bratislava: 3-1. Julián Álvarez en Antoine Griezmann (2) verzorgden de goals voor Atleti, dat naar de tiende plaats stijgt. Ondertussen wist Lille OSC, mede dankzij treffers van Osame Sahraoui en Mitchel Bakker, af te rekenen met Sturm Graz: 3-2.

Atlético Madrid - Slovan Bratislava 3-1

Atlético dicteerde het spel, al hield de de ploeg van trainer Diego Simeone het tempo vrij laag. Samuel Lino probeerde het met een schot, dat de prima vorm van de Braziliaanse linkspoot allerminst reflecteerde. Diezelfde Lino gaf de bal even later af aan Álvarez, die richting doel draaide en het leer met een schitterende krul in de kruising werkte: 1-0.

Nadat Lino nog maar eens ruim overschoot, kwam Slovan plotseling in scoringspositie na balverlies van Javi Galán. David Strelec legde af op Tigran Barseghyan, wiens onfortuinlijke inzet tegen de lat belandde. De Armeen kende sowieso niet zijn beste eerste helft, daar hij even later gewisseld moest worden wegens een ogenschijnlijke hamstringblessure.

Vijf minuten voor rust leek Atlético het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Een heerlijke crosspass van Pablo Barrios kwam aan de rechterkant terecht bij Marcos Llorente, die de bal in één tijd voor het doel bracht. Vitesse-icoon Guram Kashia ging het duel amper aan en gaf Griezmann zo de gelegenheid om simpel binnen te koppen: 2-0.

Toch slaagde Slovan er vlak na de onderbreking in de spanning terug te brengen. Strelec werd van achteren aangetikt door Clément Lenglet en Strelec schoot de daaropvolgende strafschop overtuigend binnen. De spanning was echter van korte duur. Koke bereikte Griezmann met een schitterend steekpassje en zag de Fransman in de korte hoek afronden: 3-1.

Atlético kwam via Griezmann en Álvarez dicht bij de 4-1, maar het ontbrak hen aan de absolute scherpte. Siemen Voet, voormalig speler van PEC Zwolle en Fortuna Sittard, kwam op zijn beurt dicht bij een treffer voor Slovan. Helaas voor de Belg belandde zijn schot via Jan Oblak tegen de paal.

Lille OSC - Sturm Graz 3-2

Lille was vooraf de favoriet om het onderonsje te winnen en weinigen zullen dan ook echt verbaasd hebben opgekeken dat Lille op een 2-0 voorsprong kwam. Sahraoui, voormalig sterspeler van sc Heerenveen, deponeerde de bal met een lage schuiver in de verre hoek: 1-0. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Lille ook op 2-0. Bakker kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten, waarna hij met met links binnenpunterde.

Nog dieper in de blessuretijd kwam Graz vrij plotseling op 2-1. Matig uitverdedigen van de Fransen leverde balbezit op voor Otar Kiteishvili, die keihard raakschoot in de korte hoek. Ex-RKC'er Mika Biereth maakte twee minuten na rust zelfs de 2-2. De Deen was het eindstation van een puntgave aanval. Bakker had Lille nog de zege kunnen bezorgen, maar de voormalig Ajacied moest zijn meerdere erkennen in doelman Daniil Khudyakov.

In de slotfase kwam het toch nog goed voor Lille. Hákon Haraldsson ontving de bal van Jonathan David en schoot onhoudbaar raak in de korte hoek: 3-2. Lille stijgt dankzij de zege naar een knappe zesde plats, terwijl Graz met drie punten op plek 29 officieus is uitgeschakeld.