Alles komt eruit bij Sherida Spitse: aanvoerster zwaar geëmotioneerd bij de NOS

Sherida Spitse is trots dat de Oranje Leeuwinnen dinsdagavond het ticket voor het EK hebben bemachtigd. De ploeg van Andries Jonker had aan een 1-1 gelijkspel genoeg tegen Noorwegen. Na afloop brak Spitse voor de camera's van de NOS.

"Ik denk dat we dit gelijkspel hebben behaald door strijd te leveren en hard te werken", begint Spitse. "Zij scoren uit een corner, dat was zuur, maar we hebben niet opgegeven. We zijn blijven geloven in elkaar."

Spitse, die vervolgens vol in de emotie schiet, vindt het mooi dat de gelijkmaker werd gemaakt door Vivianne Miedema. De aanvalster lag lang uit de roulatie met een zware blessure. "Zij heeft hier keihard voor gewerkt", aldus Spitse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik weet hoe zwaar het is om van zoiets terug te komen. En ik weet hoe hard Vivianne hiervoor gewerkt heeft. Meerdere mensen maken dit mee, of hebben dit meegemaakt. Het is niet makkelijk om dan weer op topniveau te komen."

Door het gelijkspel is Nederland tweede geworden in Groep 1, achter Italië. "Misschien moeten we daar gewoon tevreden mee zijn. Natuurlijk willen we eerste worden, maar als je ziet wat wij allemaal hebben meegemaakt...", herhaalt Spitse.

Naast Miedema vielen ook Jill Roord en Victoria Pelova weg met blessures. "Zoals ik zeg: het is niet makkelijk geweest. Maar het wordt wel even verwacht van ons. En dat is normaal, want we zijn het Nederlands elftal en doen mee bij de top."

"Maar als je zoveel mensen mist, lever je wel kwaliteit in.We zijn mensen, geen robots. Des te mooier is het dat Vivianne hem maakt. We hebben keihard geknokt voor de mensen hier en de mensen thuis."

Bekijk het interview met Spitse hier

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties