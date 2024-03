Alle genomineerden voor de Bronzen Schild in de KKD bekend: Twee hofleveranciers

De genomineerden voor de Bronzen Schilden van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Vanaf heden kan het publiek stemmen in de categorieën Beste Speler, Beste Talent, Beste Doelman en Beste Trainer. FC Groningen, dat na een lastige start op het tweede niveau is gaan draaien, en ADO Den Haag zijn de hofleveranciers. Breng hier je stem uit.

Beste Speler

De vier genomineerden voor ‘Beste Speler’ in de Keuken Kampioen Divisie zijn Henk Veerman (ADO Den Haag), Laros Duarte, Romano Postema (beiden FC Groningen) en Dailon Livramento (MVV Maastricht). Henk Veerman moet enkel Cambuur-aanvaller Milan Smit voor zich dulden op de topscorerslijst. De Volendammer heeft de teller op zeventien staan, waarvan vijf in de derde periode.

Postema heeft eveneens vijf keer gescoord in deze periode en schroefde door zijn scoringsdrift zijn aantal op naar negen treffers. Laros Duarte is bij FC Groningen wekelijks een van de sterkhouders en bovendien samen met NAC Breda-middenvelder Dominik Janosek de vrijetrappenspecialist van de Keuken Kampioen Divisie. Livramento is de meest productieve speler van de derde periode. De aanvaller van de Sterrendragers kreeg het vertrouwen na het vertrek van Koen Kostons en greep die kans met beide armen aan.

Beste Talent

De vier genomineerde talenten op basis van-statistieken van de derde periode zijn Tyrese Asante (ADO), Krisztián Hegyi (FC Den Bosch), Shiloh ‘t Zand ( FC Dordrecht ) en Jevon Simons (Jong PSV). Simons is de jongste van het kwartet en maakte bij de beloftenploeg van de Eindhovenaren grote indruk in de derde periode. De buitenspeler was vijf keer terug te vinden op het scorebord.

De Feyenoord-huurlingen van Dordrecht hebben de Schapenkoppen dit seizoen van nieuw elan voorzien. Met een knappe vierde plek op de ranglijst doet de club volop mee in de top. ‘T Zand is pas twintig jaar, maar weet de ploeg wekelijks bij de hand te nemen. De teller staat voor hem op 25 wedstrijden, waarin de controleur zeven keer trefzeker was.

Hegyi is sinds de winter de doelman van FC Den Bosch. De boomlange Hongaar wordt gehuurd van West Ham United en wist in acht wedstrijden al vier keer de nul te houden. Jong AZ, Helmond Sport, Telstar en Roda JC konden de sluitpost niet verschalken.

De 21-jarige centrumverdediger Asante staat vrijwel wekelijks in de basis bij ADO. Zijn goede spel leverde hem in oktober al een debuut op bij Jong Oranje en nu is de Hagenaar dus ook een van de genomineerden voor ‘Beste Talent’.

Beste Keeper

Dan schakelen we over naar de vier keepers die het beste uit de verf zijn gekomen in de derde periode. Nick Marsman (ADO Den Haag), Luca Plogmann (FC Dordrecht), Hidde Jurjus (FC Groningen) en Calvin Raatsie (Roda JC) zijn op basis van statistieken de best presterende doelmannen van de derde periode.

Plogmann en Jurjus delen met Willem II-sluitpost Joshua Smits de titel van meeste clean sheets (acht). Voor beide doelmannen is het tevens de tweede keer dat zij bij de genomineerden horen dit seizoen. Plogmann staat daarnaast ook hoog genoteerd in het klassement met de meeste reddingen in de Keuken Kampioen Divisie. De doelman verrichtte dit seizoen al 101 reddingen en staat daarmee vierde.

Raatsie werd deze winter door Roda overgenomen van Jong FC Utrecht en de 22-jarige doelman verdreef Koen Bucker direct uit de basis. Sinds zijn debuut voor de Koempels op 19 januari bij Den Bosch (0-0) heeft Roda niet verloren, mede doordat Raatsie al vier keer de nul wist te houden.

Ook Marsman komt pas sinds de winterstop uit voor zijn nieuwe werkgever. Op 22 januari maakte de doelman uit bij VVV (2-1) zijn debuut voor de Ooievaars. Sindsdien wist de routinier twee keer de nul te houden.

Beste Trainer

Ook kan er deze periode weer gestemd worden op de ‘Beste Trainer’ van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Darije Kalezic (ADO Den Haag), Michele Santoni (FC Dordrecht), Dick Lukkien (FC Groningen) en Maurice Verberne (MVV Maastricht) zijn de vier genomineerden voor de prestigieuze prijs.

Kalezic draait met zijn ADO al het hele seizoen vrij stabiel mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Met de Residentieclub staat de voormalig oefenmeester van onder meer De Graafschap en Roda nu op de derde plaats. Niet veel supporters hadden voorafgaand aan het seizoen gezegd dat Dordrecht op driekwart van de competitie de vierde plek zou bezetten, maar trainer Santoni overtreft alle verwachtingen met de Dordtenaren en verdient ook een plekje tussen de nominaties.

Dick Lukkien heeft na een lastige start met de Trots van het Noorden het tij weten te keren en de club staat na een succesvolle derde periode op de zesde plaats en hijgt De Graafschap en Dordrecht in de nek. Alleen van Helmond Sport en en Dordrecht wist Groningen niet te winnen.

De vertrekkende Verberne kan langzamerhand terugkijken op een relatief succesvolle periode bij MVV. Vorig seizoen gooide de trainer al hoge ogen met de vijfde plaats. Dit seizoen doet MVV het wel minder, maar de club maakt nog steeds volop kans om mee te doen aan de play-offs. De Limburgers staan twee punten achter op nummer negen FC Emmen.

