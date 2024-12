Algemeen Dagblad zet Ajax-aanvaller in top 10 allerslechtste spelers van de hele Eredivisie

Het Algemeen Dagblad heeft een overzicht gepubliceerd met de beste én slechtste spelers van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De krant heeft opvallend genoeg een Ajacied in de top 10 met spelers opgenomen die het zwakst presteerden. De lijstjes zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spelersbeoordelingen.

Tussen de elf namen die het best gepresteerd hebben staan liefst vier PSV’ers. Doelman Walter Benítez, Olivier Boscagli, Luuk de Jong en Malik Tillman hebben allen het elftal van de eerste seizoenshelft gehaald.

In de ‘beste opstelling’ staan één Ajacied en één Feyenoorder. Devyne Rensch is de beste rechtsback, terwijl Dávid Hancko een plek in het hart van de verdediging heeft veroverd. Het elftal wordt gecompleteerd door Souffian El Karouani (FC Utrecht), Jordy Clasie (AZ), Paxten Aaronson (FC Utrecht), Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo) en Leo Sauer (NAC Breda).

Ook heeft het AD bekendgemaakt wie op basis van de gemiddelde beoordeling het meest tegenvalt. De opvallendste naam in het lijstje is Chuba Akpom, die na twaalf optredens gemiddeld slechts een 5,54 scoorde. Ruben Roosken (Heracles Almelo) is met een 5,33 de slechtste speler van de competitie.

In werkelijkheid speelde Akpom al veertien Eredivisie-duels, maar in twee wedstrijden kwam hij minder dan een half uur in actie voor Ajax. De aanvaller stond negen keer in de basis en deed vijf keer mee als invaller.

In zijn optredens, 798 minuten in totaal, kwam Akpom tot slechts twee doelpunten en een assist. Wel kiest trainer Francesco Farioli ervoor om hem te gebruiken als linksbuiten of rechtsbuiten, terwijl hij van origine spits is. De Engelsman maakte beide doelpunten vanuit de spitspositie.

Afgelopen seizoen was Akpom vele malen productiever: in 25 optredens (1042 minuten) kwam hij tot liefst elf doelpunten en drie assists.